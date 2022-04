Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Plus erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Donnerstag mit höheren Notierungen aufnehmen. Es wäre der dritte Gewinntag in Folge in dieser verkürzten Handelswoche - am morgigen Karfreitag ist der Wiener Markt geschlossen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn einen Aufschlag von 0,77 Prozent. Rückenwind kommt von den Börsen aus Übersee und Asien, die sich mehrheitlich freundlich zeigten.

Tageshighlight am heutigen Donnerstag ist die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB), deren Ergebnisse am Nachmittag bekannt gegeben werden. Eine Zinswende wird allgemein zwar nicht erwartet, aber der Markt erhofft sich Hinweise auf die weitere geldpolitische Vorgehensweise der EZB.

"Das Protokoll der Märzsitzung hatte die Fantasie auf eine beschleunigte Gangart befeuert. Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass EZB-Chefin Lagarde und Chefvolkswirt Lane zuletzt zögerlich waren und dabei auf Sonderfaktoren der hohen Inflation und auf Konjunkturrisiken hingewiesen hatten. Insofern könnte es etwas vorsichtigere Signale geben und dies am Markt für Entspannung sorgen, da die EZB-Erwartungen weit gediehen sind", schreiben die Experten der Helaba.

In Wien gab es vorbörslich Neuigkeiten von der voestalpine. Der Stahlkonzern trennt sich von seinem Roheisenwerk in Texas. 80 Prozent der Anlage gehen um 610 Mio. Euro an den europäischen Stahlriesen ArcelorMittal. Die voestalpine behält 20 Prozent. Ansonsten blieb es bisher ruhig, auch von Analystenseite kamen bisher keine Impulse.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,70 Prozent höher bei 3.229,56 Punkten geschlossen. Weiterhin bremsen der Ukraine-Krieg und die damit verbundenden Angst vor Inflation und Zinserhöhungen die Märkte. So hatten die zuletzt gemeldeten Daten zu den Erzeuger- und Verbraucherpreisen in den USA starke Preissteigerungen gezeigt und damit die Erwartung drohender Zinserhöhungen der US-Notenbank bekräftigt.

Angetrieben wurde der ATX am Mittwoch vor allem von den starken Gewinnen der OMV. Die Aktie des Ölkonzerns konnte vor dem Hintergrund weiterer Ölpreisanstiege um 3,05 Prozent zulegen und war damit der Tagesgewinner im prime market. Gesucht waren auch Semperit Holding und legten 2,95 Prozent zu.

Marinomed verloren nach Meldung von Jahresergebnissen 0,99 Prozent. Hohe Investitionen vor allem im Bereich Forschung und Entwicklung wirken sich bei der niederösterreichischen Biotechnologie-Firma weiter auf die Ergebniszahlen aus.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

OMV +3,21% 45,30 Euro Semperit +3,19% 21,00 Euro Palfinger +3,17% 22,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Warimpex -2,80% 0,83 Euro Wienerberger -2,05% 26,76 Euro Flughafen Wien -1,70% 26,05 Euro

