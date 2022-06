Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Plus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Eine vorbörsliche Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte um 0,3 Prozent höher.

"Die Nervosität an den Finanzmärkten ist derzeit hoch und die täglichen Kursschwankungen sind zum Teil extrem. Inflations- und Zinssorgen sowie zunehmende Konjunkturängste spielen eine Rolle, ebenso wie die Sorgen vor einer Energiekrise, nachdem Russland die Gaslieferungen in den Westen reduziert hat", kommentierten die Experten der Helaba in der Früh. Auch das Vorgehen der Zentralbanken gegen die hohe Inflation verunsichere die Anleger.

Wichtige Konjunkturdaten dürften zum Wochenbeginn dünn gesät bleiben. Vor der Börseneröffnung dürften sich die Blicke hauptsächlich auf die für Mai erhobenen Erzeugerpreisdaten aus Deutschland gerichtet haben, die erneut im Rekordtempo nach oben geklettert waren. Sie stiegen um durchschnittlich 33,6 Prozent. "Dies war der höchste Anstieg gegenüber einem Vorjahresmonat seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949", teilte das Statistische Bundesamt mit.

Seitens Unternehmensnachrichten wurde am Wochenende bekannt, dass der Verbund das derzeit stillgelegte Fernheizkraftwerk Mellach in der Steiermark so umrüsten will, dass dort im Notfall wieder aus Kohle Strom und Wärme erzeugt werden kann.

Am Freitag hatte der ATX um 0,07 Prozent schwächer bei 3.011,96 Punkten geschlossen. Schon am Donnerstag war es in Wien abwärts gegangen - eine straffere Geldpolitik der Notenbanken von Hongkong, England und ganz überraschend auch der Schweiz hatte an den Börsen weltweit für trübe Marktstimmung gesorgt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

UBM Development +4,04% 33,50 Euro Palfinger +2,77% 24,15 Euro Warimpex +2,35% 0,87 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Kapsch TrafficCom -5,65% 13,02 Euro Do&Co -3,39% 85,60 Euro OMV -3,14% 44,12 Euro

