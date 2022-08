Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Plus erwartet

Trotz der uneinheitlichen Vorgaben aus Übersee dürfte die Wiener Börse am Montag mit Aufschlägen in die neue Handelswoche starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte um 8.30 Uhr mit plus 0,7 Prozent. Auch seine europäischen Pendants wurden zuletzt höher erwartet.

Im konjunkturellen Fokus steht heute das sentix-Investorenvertrauen. Zwar gebe es noch zahlreiche Unsicherheitsfaktoren. Angesichts der Erholung an den Aktienmärkten könnte der Index aber gestiegen sein, kommentierten die Analysten der Helaba in ihrem Tagesausblick den anstehenden Datensatz.

Mit einer Analyse warteten die Experten der Deutschen Bank auf. Sie hoben das Kursziel für die Wertpapiere der Raiffeisen Bank International von 13 auf 14 Euro. Die "Hold"-Bewertung wurde dabei bestätigt.

Am Freitag hatte der ATX um 0,32 Prozent schwächer bei 3.024,30 Punkten geschlossen. Nach einem zunächst ruhigen Handel drückten US-Arbeitsmarktdaten die Aktienmärkte nach unten. Gut gesucht waren die Aktien der voestalpine, nachdem die Analysten von Goldman Sachs laut Medienberichten ihr Kursziel leicht von 21 auf 22 Euro angehoben hatten.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

voestalpine +4,76% 22,00 Euro Semperit +3,36% 21,55 Euro Addiko Bank +2,45% 10,45 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Palfinger -3,24% 25,40 Euro Mayr-Melnhof -2,53% 154,00 Euro OMV -2,46% 40,12 Euro

sto

ISIN AT0000999982