Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Plus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag im Plus in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte um 8.20 Uhr um 0,4 Prozent höher. Die Woche war bisher dominiert von Notenbanksitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank (EZB).

Deutlich wurde bei der Zinssitzung der EZB am Vortag laut Helaba-Analysten, dass der Zinsgipfel noch nicht erreicht sei. "Marktseitig wird nun mit einem Leitzinshoch zwischen 3,00 Prozent und 3,50 Prozent gerechnet."

Hinsichtlich der am heutigen Freitag anstehenden Konjunkturdaten richtet sich die Aufmerksamkeit der Investoren auf für Deutschland und die Eurozone erhobene Einkaufsmanagerindizes. Sie würden allesamt im Kontraktionsbereich liegen und ungeachtet der teilweise erwarteten Verbesserungen der Dezemberwerte gegenüber dem November werde sich an dem getrübten Konjunkturbild wohl nichts ändern, so die Helaba weiter.

Unternehmensseitig wurde bekannt, die Lenzing plane anscheinend einen großen Jobabbau. Rund 300 Stellen könnten betroffen seien, berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN) am Freitag. Konzernbetriebsrat Josef Schernberger bestätigte einen bereits fertigen Sozialplan, der jedoch vom Vorstand noch nicht unterzeichnet worden sei, hieß es weiter. Grund für die Kündigungen scheint die geringe Auslastung - offenbar nur 60 Prozent - wegen der globalen Textilkrise zu sein.

Am Donnerstag hatte der ATX um 1,94 Prozent schwächer bei 3.079,73 Punkten geschlossen. Die Titel der Addiko Bank kamen merklich um 4,4 Prozent zurück, nachdem sie am Mittwoch von einem Gerichtsurteil in Slowenien noch stark profitiert hatten. Nach Zahlen verloren die Titel der EVN 3,8 Prozent, für die Aktien des Branchenkollegen Verbund ging es um 3,5 Prozent hinab.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

AMAG +1,68% 36,30 Euro Agrana +1,38% 14,70 Euro Zumtobel +1,30% 6,99 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Lenzing -5,56% 62,80 Euro UBM Development -5,02% 26,50 Euro Addiko Bank -4,42% 11,90 Euro

