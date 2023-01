Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Plus erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Mittwoch mit Aufschlägen aufnehmen und damit den dritten Gewinntag in Folge ins Visier nehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,33 Prozent. Auch die wichtigsten europäischen Aktienbarometer werden mit höheren Notierungen erwartet.

Das Geschäft dürfte allerdings insgesamt ruhig verlaufen, impulsgebende Meldungen zu Einzelunternehmen und von Analystenseite blieben vorbörslich noch aus. In Europa bleibt es auch konjunkturdatenseitig recht still. Die rückläufige Inflation in Deutschland hatte die Sorgen vor weiteren Leitzinserhöhungen zuletzt etwas gedämpft, schreiben die Marktexperten der Helaba. Zudem verweisen sie auf positive Signale aus China, wo es Hoffnung auf eine Konjunkturerholung gibt.

Datenseitig sind dann am Nachmittag alle Blicke nach Übersee gerichtet. Dort liegt der Fokus auf dem ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes, der laut Helaba erneut mit einem Rückgang erwartet wird. "Im Gegensatz dazu dürfte sich der Arbeitsmarktbericht, der am Freitag zur Veröffentlichung ansteht, noch als zu stark erweisen, um eine geldpolitische Entwarnung mit sich zu bringen. Auch in den USA wird es vermutlich noch weitere Zinsanhebungen geben. Darauf dürfte das heute anstehende FOMC-Protokoll ebenfalls hinweisen", fassen die Experten der Helaba zusammen.

Am Dienstag hatte die Wiener Börse mit klaren Gewinnen geschlossen. Der ATX ging um 1,21 Prozent höher bei 3.197,94 Einheiten aus dem Handel. Datenseitig standen Inflationszahlen aus Deutschland im Fokus. Diese zeugten von einer langsamen Normalisierung der Teuerung. So stiegen im Dezember die dortigen Verbraucherpreise um durchschnittlich 8,6 Prozent zum Vorjahresmonat. Im November war die Inflationsrate noch bei 10,0 Prozent gelegen.

Lenzing steigerten sich um 6,9 Prozent, nachdem sie bereits zu Wochenbeginn starke Zuwächse von 6,6 Prozent verbuchten hatten. FACC, die am Montag einen Kurssprung von fast acht Prozent hingelegt haben, verteuerten sich am Dienstag um 5,9 Prozent. Mit Blick auf den wichtigen Bankensektor kletterten die Wertpapiere von Erste Group um 2,9 Prozent hinauf. Raiffeisen steigerten sich um 2,1 Prozent. Mit einem Plus von gar 3,1 Prozent schlossen BAWAG.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Lenzing +6,85% 62,40 Euro FACC +5,88% 6,48 Euro Agrana +5,67% 15,85 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Schoeller-Bleckmann -2,48% 59,00 Euro Frequentis -2,43% 28,10 Euro Addiko Bank -2,33% 12,55 Euro

kat/spo

ISIN AT0000999982