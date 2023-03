Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Plus erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit höheren Notierungen aufnehmen und damit an die Vortagesgewinne anknüpfen. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,39 Prozent. Rückenwind kommt aus den USA, dort hatten die Börsen am Donnerstag fester geschlossen.

Im Fokus des Anlegerinteresses stehen weiterhin die Inflationsentwicklung und die daraus resultierenden geldpolitischen Konsequenzen. Am Vortag war bekannt geworden, dass die Inflation in der Eurozone im Februar binnen Jahresfrist um 8,5 Prozent geklettert war - Volkswirte hatten mit einem stärkeren Rückgang auf 8,3 Prozent gerechnet.

"Die letzten Datenveröffentlichungen haben Sorgen vor einer längeren Periode starker Inflation geschürt, sowohl in Europa als auch in den USA. Währenddessen waren Stimmungsindikatoren der Industrie eher schwach geblieben und das Wohl und Wehe der konjunkturellen Entwicklung scheint an den Dienstleistungssektoren zu hängen", schreiben die Ökonomen der Helaba.

Zum Wochenausklang dürften die Blicke datenseitig daher vor allen auf die USA gerichtet sein, wo der ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes zur Veröffentlichung ansteht, aber auch diverse EZB- und Fed-Reden werden laut Helaba Beachtung bei den Marktteilnehmern finden.

In Wien blieben Nachrichten zu Einzelwerten bisher weitgehend aus, von Analystenseite kam ein Kommentar zur Erste Group. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Papiere des Instituts von 40 auf 43 Euro angehoben, die Einschätzung lautet weiterhin "Buy".

Am Donnerstag hatte die Wiener Börse fester geschlossen, der ATX stieg um 0,56 Prozent auf 3.524,50 Punkte. An den europäischen Leitbörsen hatten sich nach Verlaufsverlusten ebenfalls die Kursgewinne durchgesetzt.

Semperit zogen 7,6 Prozent an, der Gummi-und Kautschukkonzern schlug für 2022 eine überraschend hohe Dividendenausschüttung vor. Obwohl die exakte Höhe der Ausschüttung noch nicht feststehe, sei der Dividendenvorschlag von maximal 5,00 Euro je Aktie ziemlich großzügig, schrieben die Analysten der Erste Group in einer ersten Einschätzung.

OMV und voestalpine zeigten sich am Donnerstag mit Kursgewinnen von einem bzw. 1,3 Prozent sehr fest, Verbund-Aktien (plus 1,3 Prozent) erholten sich etwas vom Vortageskursrutsch. Die Titel des Stromversorgers waren zur Wochenmitte in einem schwachen europäischen Sektor um mehr als fünf Prozent eingebrochen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Semperit AG Holding +7,58% 24,85 Euro PIERER Mobility AG +3,16% 85,00 Euro Kapsch TrafficCom AG +2,58% 13,54 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Marinomed Biotech AG -3,39% 45,60 Euro UBM Development AG -2,30% 29,80 Euro Rosenbauer International AG -1,43% 34,40 Euro

kat/sto

ISIN AT0000999982