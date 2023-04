Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Plus erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit Kursgewinnen aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,15 Prozent. Im Fokus des Handelstages steht weiterhin die voll laufende Berichtssaison. Zum Wochenausklang legen Erste Group, OMV und Palfinger aktuelle Quartalsergebnisse vor.

Auch die Vorgaben von der Wall Street dürften Rückenwind liefern - dort hatten am Vortag erfreuliche Quartalszahlen einiger großer Konzerne für steigende Kurse gesorgt. Diese ließen Anleger durchwachsenen Konjunkturdaten zum Trotz wieder risikofreudiger werden. Datenseitig stehen Inflationswerte des laufenden Monats aus Frankreich und Deutschland sowie die BIP-Zahlen aus Deutschland und der Eurozone im Fokus.

"An der Erwartung noch mal steigender Zinsen wird aber kaum zu rütteln sein. Eher werden die heutigen europäischen Zahlen die Erhöhungserwartungen untermauern. Mehrheitlich gehen die Akteure von jeweils 25 Basispunkten sowohl bei der EZB als auch bei der Fed aus", schreiben die Experten der Helaba.

In Wien stehen einige Ergebnisveröffentlichungen im Fokus. Bei der OMV ging der Konzernumsatz im ersten Quartal um 31 Prozent auf 10,9 Mrd. Euro zurück. Das CCS Operative Ergebnis (bereinigt um Lagerhaltunseffekte) vor Sondereffekten fiel um 542 Mio. auf knapp 2,1 Mrd. Euro. Der Nettogewinn sank von 855 auf 592 Mio. Euro.

Die Erste Group verdiente im ersten Quartal 2023 gut. Insgesamt gab es einen Gewinn von 593,6 Mio. Euro, um 32,2 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Bei Palfinger stieg das Betriebsergebnis in den ersten drei Monaten 2023 von 30,4 auf 48,9 Mio. Euro.

Am Donnerstag hatte die Wiener Börse befestigt geschlossen, der ATX verbuchte ein Plus von 0,60 Prozent auf 3.255,43 Einheiten. Die auf Hochtouren laufende Berichtssaison hatte auch am Vortag das Handelsgeschehen geprägt. Unternehmenszahlen präsentierten AMAG, Andritz, Polytec, Strabag und Warimpex.

Andritz-Papiere ermäßigten sich trotz erfreulicher Geschäftsergebnisse um 1,2 Prozent auf 59,90 Euro. Strabag bauten ein Minus von 2,8 Prozent. Der Bauriese hat im Jahr 2022 weniger Gewinn gemacht. AMAG-Anteilsscheine gewannen 0,9 Prozent. Der Aluminiumkonzern steigerte den Umsatz leicht auf 404,8 Mio. Euro, nach 399 Mio. Euro im Vorjahresquartal.

Warimpex ermäßigten sich um 3,1 Prozent. Der auf Büros und Hotels spezialisierte Immobilienentwickler hat 2022 seinen operativen Gewinn deutlich verbessert und auch unterm Strich wurde das Nettoergebnis von 12,0 auf 42,9 Mio. Euro kräftig gesteigert. Polytec verbuchten ein Plus von 0,5 Prozent. Der Kunststoffkonzern steigerte im Vorjahr zwar den Umsatz um 8,2 Prozent auf 601,4 Mio. Euro, musste aber bei den Ergebniszahlen herbe Rückgänge verzeichnen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Warimpex Finanz- und Bet. AG +5,47% 0,68 Euro Lenzing AG +3,52% 58,80 Euro UBM Development AG +3,51% 29,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Strabag -2,83% 39,50 Euro Kapsch TrafficCom AG -2,76% 12,35 Euro Semperit AG Holding -1,97% 24,85 Euro

kat/spo

ISIN AT0000999982