Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Plus erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit Kursgewinnen aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte zwanzig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,44 Prozent. Auch an den wichtigsten europäischen Handelsplätzen zeichnet sich ein freundlicher Sitzungsbeginn ab. Für Rückenwind sorgen positive Vorgaben aus Übersee - die Wall Street hat am Vortag höher geschlossen.

Damit kann sich der heimische Aktienmarkt weiter von den Kursverlusten zu Wochenbeginn erholen, zuletzt hatten international vor allem die gedämpften Hoffnungen auf baldige Leitzinssenkungen in den USA auf die Kurse gedrückt.

"Die Zinssenkungserwartungen haben sich in den letzten Tagen per saldo weiter zurückgebildet, sowohl in der Eurozone als auch in den USA. Verantwortlich da für sind zuletzt wieder positiv ausgefallene Konjunkturdaten (z.B. Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion in den USA), die die Notwendigkeit einer frühen und massiven geldpolitischen Lockerung in Frage gestellt haben", schreiben die Experten der Helaba.

Datenseitig stehen zum Wochenausklang in den den USA die Eigenheimverkäufe, sowie das Michigan Sentiment, eine wichtige US-Verbraucherumfrage, im Kalender. Aus Deutschland kamen bereits Zahlen zu den Erzeugerpreisen für den Monat Dezember. Demnach sind die Preise auf Herstellerebene im Jahresvergleich um 8,6 Prozent gesunken. Analysten hatten im Schnitt einen Preisrückgang um 8 Prozent erwartet.

Meldungsseitig blieb es in Wien bisher ruhig, auch von Analystenseite kamen vorbörslich keine Impulse für Einzelwerte.

Am Donnerstag hatte die Wiener Börse fester geschlossen. Der ATX legte 0,49 Prozent auf 3.343,28 Einheiten zu. Marktbeobachter verwiesen auf eine leichte Erholungsbewegung nach den jüngsten Kursrückgängen. Zuvor hatte der heimische Leitindex zwei starke Verlusttage in Folge absolviert.

Flughafen Wien veröffentlichten Verkehrszahlen, der Airport fertigte demnach im Vorjahr 29,5 Millionen Passagiere ab, das ist ein Plus von 24,7 Prozent und das zweitbeste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte. Die Flughafen-Aktie schloss mit einem klaren Plus von zwei Prozent. Erneut schwach präsentierten sich hingegen die Papiere der Stromversorger. Die Titel von Verbund und EVN gaben jeweils 1,3 Prozent nach.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Rosenbauer +4,45% 30,50 Euro BAWAG +2,45% 46,76 Euro voestalpine +2,19% 27,08 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Pierer Mobility -2,33% 50,20 Euro Polytec -2,30% 3,60 Euro EuroTeleSites -1,96% 4,00 Euro

