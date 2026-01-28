Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Plus erwartet

Die Wiener Börse wird am Mittwoch befestigt erwartet. Bankenindikationen sahen den heimischen Leitindex ATX rund 50 Minuten vor Handelsbeginn 0,33 Prozent im Plus, der damit seinen jüngsten Rekordkurs fortsetzen würde. Auch an den europäischen Leitbörsen sollte es mit den Aktienkursen weiter nach oben gehen. Thema des Handelstages ist international die am Abend anstehende Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung.

Nach drei Senkungen des Leitzinsbandes in Folge auf zuletzt 3,50 Prozent bis 3,75 Prozent ist nun mit einem Stillhalten zu rechnen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Dafür sprechen nach Einschätzung der Experten die noch oberhalb des Fed-Ziels liegende Inflation und die Konjunkturzahlen, die in der jüngsten Zeit mehrheitlich positiv überrascht haben.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine ruhige Meldungslage vor. Der ATX hat sich am Dienstag mit neuem Schwung auf Rekordjagd begeben. Klare Aufwärtsimpulse blieben zwar aus, doch dürften die Anleger mit Optimismus in die anlaufende Berichtssaison gehen. Vorläufige Zahlen des Baukonzerns Strabag lieferten dabei bereits einen vielversprechenden Vorgeschmack.

Der heimische Leitindex schloss 1,71 Prozent höher bei 5.619,76 Zählern. An der ATX-Spitze zogen Strabag um 11,7 Prozent an. Der Baukonzern hatte seine Prognose für die EBIT-Marge für 2025 auf 6,5 Prozent hochgeschraubt. Analysten hatten zuletzt im Schnitt eine Marge von rund fünf Prozent erwartet. Die Strabag verwies auf positive Effekte aus Großprojekten in Deutschland und im internationalen Geschäft sowie milde Witterungsverhältnisse in Deutschland.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Strabag +11,66% 90,00 Euro Addiko Bank +6,15% 25,90 Euro Raiffeisen Bank International +4,44% 41,36 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Kapsch TrafficCom -2,32% 5,90 Euro FACC -1,19% 11,58 Euro Semperit -1,10% 12,54 Euro

ste/moe

