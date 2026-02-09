Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Plus erwartet

Nach dem positiven Wochenausklang am Freitag dürft der ATX am Montag seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Rund 15 Minuten vor Handelsbeginn taxierten Bankenindikationen den heimischen Leitindex 0,09 Prozent fester auf 5.683 Punkten. Auch das europäische Umfeld tendierte nach positiven US- und Fernost-Vorgaben vorbörslich höher.

Datenseitig beginnt die neue Woche mit dem Sentix-Investorenvertrauen. Es ist die erste Stimmungsumfrage unter den Finanzmarktteilnehmern eines neuen Monats und sie liefert laut Helaba-Anaysten Hinweise darauf, wie die wirtschaftliche Entwicklung eingeschätzt wird. Im Vormonat habe sich der Index verbessert und auch im Februar zeichne sich ein Stimmungsanstieg ab. Es wäre der dritte Anstieg in Folge und mit einer Verbesserung der konjunkturellen Perspektiven verbunden.

Unternehmensseitig steht am Montag wenig am Programm. Die Analysten der Berenberg Bank bestätigten ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Do&Co. Das Kursziel für die Aktien des Cateringunternehmens wurde von Analyst Christoph Greulich von 225,0 auf 250,0 Euro angehoben. "Wir gehen davon aus, dass Do&Co attraktives Wachstum und Margenausweitung erzielen und weiterhin von den Premiumisierung-Trends in seinen Endmärkten profitieren wird", hieß es von Berenberg. Die Werte von Do&Co standen am Freitag zum Handelsschluss bei 198,60 Euro.

Die Erste Group Research berichtet von einem "einzigartigen Satelliten-Mautprojekt in Litauen" für Kapsch TrafficCom. Der Wiener Mautsystem-Anbieter untermauere laut Erste-Analysten seine technologische Führungsposition. Der Projektwert von 13,4 Millionen Euro (ohne Steuern) erscheine niedrig, weshalb sich die Analysten vorstellen könnten, dass hier die Lösung als Dienstleistungsvertrag ins Spiel komme. Erste gaben das Kursziel 7 Euro bei "Halten" für die Aktien von Kapsch TrafficCom aus - sie standen am Freitag bei 6 Euro.

Am Freitag hatte der ATX um 0,51 Prozent höher bei 5.665,53 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Verbund +3,45% 61,45 Euro DO&CO +3,22% 198,60 Euro Porr +2,95% 36,65 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Andritz -6,85% 70,70 Euro Pierer Mobility -3,49% 17,16 Euro AUSTRIACARD -2,57% 7,21 Euro

