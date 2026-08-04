Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Plus erwartet

Nachdem die Börse Wien am Montag mit fast zwei Prozent Zuwachs geschlossen hat, wird sie auch am Dienstag zum Star mit einem Plus erwartet. Rund eine halbe Stunde vor dem Handelsstart wurde der heimische Leitindex ATX um rund 0,4 Prozent höher bei 6.607 Punkten taxiert. Auch an den wichtigsten europäischen Börsen werden Gewinne erwartet.

Derzeit werden die Märkte von Rückgängen bei den Ölpreisen angetrieben, wobei es zu großen Schwankungen kommen kann. "Für Bewegung sorgen die Entwicklungen im Iran-Konflikt, bei dem es derzeit neue Friedenshoffnungen gibt. Aber auch die Devisenmarktinterventionen der japanischen und US-amerikanischen Behörden zugunsten des Yen lassen aufhorchen", schreiben die Analysten der Helaba.

Laut US-Präsident Donald Trump sind aktuell Gespräche mit dem Iran im Gang. Und zwar "auf Wunsch" Teherans, wie Trump am Montagabend vor Journalisten im Weißen Haus erklärte. Trumps Darstellung zufolge drehen sich die Gespräche um die Öffnung der für den internationalen Gas- und Ölhandel zentralen Straße von Hormuz.

In Österreich hat heute AT&S bekanntgegeben, im 1. Quartal wieder einen Gewinn gemacht zu haben. Dabei profitierte man von einer anhaltend starken Marktnachfrage im Bereich Künstliche Intelligenz. Der Konzernumsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 37,5 Prozent auf 549 Mio. Euro. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich um rund 134 Prozent auf 165 Mio. Euro, währungsbereinigt lag das Plus bei 163 Prozent. Die EBITDA-Marge stieg von 17,7 Prozent im Vorjahreszeitraum auf 30,1 Prozent. AT&S gingen gestern mit einem Plus von 5,96 Prozent aus dem Handel.

Am Montag hatte der ATX um 1,93 Prozent höher bei 6.582,76 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Pierer Mobility +7,77% 22,20 Euro AT&S +5,96% 138,60 Euro Lenzing +5,54% 24,75 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Flughafen Wien -1,54% 51,00 Euro Verbund -1,51% 58,65 Euro Agrana -1,32% 11,25 Euro

moe/ste

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