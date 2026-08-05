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05.08.2026 08:36:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Plus erwartet

Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Mittwoch mit einer leicht positiven Tendenz erwartet. Rund eine halbe Stunde vor dem Handelsstart wurde der heimische Leitindex ATX um moderate 0,05 Prozent höher taxiert.

Auch an den wichtigsten europäischen Börsen werden knappe Gewinne erwartet. Hoffnungen auf eine Beilegung des Iran-Krieges, sinkende Ölpreise und eine Rally bei weltweiten Technologie-Aktien sollten international für eine fortgesetzte Aufwärtsbewegung sorgen.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene voestalpine und Lenzing mit präsentierten Quartalszahlen in den Fokus. Der oberösterreichische Stahl- und Technologiekonzern voestalpine hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres dank Sondereffekten einen Gewinnsprung erzielt. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg in den ersten drei Monaten auf 495 Mio. Euro, nach 361 Mio. Euro im Vorjahr. Darin enthalten seien Sondereffekte von rund 100 Mio. Euro, unter anderem aus dem Verkauf der Tochterfirma Böhler Profil.

Der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing hat im ersten Halbjahr weniger Umsatz, aber mehr Gewinn erzielt. Der Umsatz fiel auf rund 1,27 Mrd. Euro, nach 1,34 Mrd. Euro in der Vorjahresperiode. Der Gewinn nach Steuern verbesserte sich dagegen von 15,2 Mio. auf 35,6 Mio. Euro.

Die Wiener Börse hat den Dienstag mit klaren Zuwächsen beendet. Gute Vorgaben von den US-Börsen und wieder sinkende Ölpreise sorgten für Rückenwind. Der Leitindex ATX gewann 1,13 Prozent auf 6.657,01 Punkte.

Topperformer im ATX waren AT&S, die 5,6 Prozent hochzogen. Der Leiterplattenhersteller, der stark vom Markt für Künstliche Intelligenz abhängig ist, hat gestern bekanntgegeben, im 1. Quartal wieder einen Gewinn gemacht zu haben.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Pierer Mobility +15,09% 25,55 Euro AT&S +5,63% 146,40 Euro voestalpine +3,69% 48,34 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Kapsch TrafficCom -2,71% 4,67 Euro Rosenbauer -1,90% 61,80 Euro Schoeller-Bleckmann -1,52% 29,15 Euro

ste/moe

ISIN AT0000999982

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