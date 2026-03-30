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30.03.2026 08:57:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Plus erwartet, RBI im Fokus

Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit Gewinnen in den Handel starten. Eine Bankenindikation taxiert den ATX knapp vor Sitzungsauftakt mit einem Plus von 0,8 Prozent. An anderen Börsen in Europa werden zum Handelsauftakt hingegen moderate Verluste erwartet. Die Kriegshandlungen im Iran dürften weiter auf den Märkten lasten.

Zu den Aktien im Rampenlicht dürften am Montag die Titel der RBI zählen. Die Bank hat in der Nacht auf Samstag bekannt gegeben, dass sie die rumänischen Geschäftsbereiche der BBVA-Tochter Garanti für 591 Mio. Euro übernehmen werde. Durch die Akquisition werde Raiffeisen gemessen an der Bilanzsumme voraussichtlich zur drittgrößten Bank in Rumänien, so die RBI.

Die Analysten der Erste Group sehen die Übernahme als positiven Schritt für die RBI. Der Kauf passe gut zur Gesamtstrategie der RBI und reduziert darüber hinaus die relative Abhängigkeit des Bankkonzerns vom Russlandgeschäft, so die Experten.

Auch am Montag dürften die Börsen vor allem die Entwicklungen im Nahen Osten im Blick haben. Impulse von Konjunkturseite könnten die im Tagesverlauf anstehenden Inflationsdaten aus Deutschland liefern.

Am Freitag hatte der ATX um 1,79 Prozent schwächer bei 5.270,78 Punkten geschlossen. Im Fokus standen zum Wochenschluss mit zwischenzeitlich größeren Kursbewegungen einige Bau- und Immobilienwerte. Für CA Immo ging es nach der Vorlage von Zahlen zeitweise mehr als sechs Prozent auf den tiefsten Stand seit fast einem Jahr nach unten, jedoch konnten sie das Minus bis Handelsende auf 0,5 Prozent stark einengen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Frequentis +6,85% 71,80 Euro Pierer Mobility +4,48% 15,86 Euro Lenzing +1,23% 24,75 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Kapsch TrafficCom -3,99% 5,30 Euro FACC -3,21% 13,28 Euro Agrana -2,99% 11,35 Euro

mik/moe

ISIN AT0000999982

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