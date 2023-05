Wiener Aktienmarkt vorbörslich kaum bewegt

Die Wiener Börse dürfte am Freitag kaum verändert zum Vortag in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn nur minimale Veränderungen um den Schlusskurs vom Donnerstag.

Die Vorgaben aus den USA sind negativ - nachbörslich hatten zwar gute Apple-Zahlen für eine Stimmungsaufhellung gesorgt, aber die Aktien von Regionalbanken hatten am Donnerstag Federn lassen müssen. Sollten die Sorgen am Bankensektor auch nach Europa überschwappen, könnte das den Wiener Leitindex, in dem die Bankwerte stark gewichtet sind, deutlicher belasten.

Dagegen halten könnten aber wiederum gute Unternehmensnachrichten aus der Finanzbranche. Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat am Donnerstag nach Börsenschluss Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Das Konzernergebnis lag demnach mit 657 Mio. Euro höher als im Vergleichszeitraum 2022 mit damals 442 Mio. Euro. Sowohl der Zinsüberschuss als auch der Provisionsüberschuss verzeichneten im ersten Quartal Zuwächse.

RHI Magnesita legt zum Wochenschluss ebenfalls Zahlen zu den ersten drei Monaten 2023 vor. Von Konjunkturdatenseite steht vor allem der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus. Am Mittwoch hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins um 25 Basispunkte erhöht - nun gibt es Spekulationen am Markt, dass die Fed die Zinsen nach einer Pause wieder senken könnte.

"Vor diesem Hintergrund sind die heute anstehenden offiziellen US-Arbeitsmarktzahlen von hohem Interesse. Geben sie den Zinssenkungserwartungen neue Nahrung oder der Erwartung einer länger andauernden Pause im Zinszyklus? ", fragen auch die Experten der Helaba. Sie rechnen aber angesichts der freundlichen Vorgaben für die Beschäftigungsentwicklung, einer weiterhin niedrig erwarteten Arbeitslosenquote und einer soliden Lohnentwicklung nicht mit forcierten Zinssenkungserwartungen.

Am Donnerstag hatte der ATX nach der mit Spannung erwarteten Bekanntgabe der EZB-Leitzinsentscheidung schwächer geschlossen und 0,72 Prozent auf 3.157,63 Punkte verloren. Die Meldungslage auf Unternehmensebene gestaltete sich sehr mager. Die schwergewichteten Banken zeigten sich mehrheitlich klar im Minus. Während die BAWAG-Titel um deutliche 3,2 Prozent fielen, gaben Erste Group um 2,3 Prozent nach. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten hingegen ein Plus von 0,5 Prozent verbuchen.

Unter den weiteren Schwergewichten steigerten sich OMV-Anteilsscheine um 0,3 Prozent. Andritz schlossen mit minus 1,5 Prozent auf 57,95 Euro. Die Baader Bank kürzte ihr Kursziel für die Papiere des steirischen Anlagenbauers von 75 auf 65 Euro. Die Kaufempfehlung "Add" wurde hingegen bekräftigt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Agrana Beteiligungs-AG +2,97% 17,35 Euro Kapsch TrafficCom AG +2,44% 12,60 Euro VERBUND AG Kat. A +1,84% 77,35 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

AT&S Austria Tech.&Systemtech. -3,63% 24,92 Euro BAWAG Group AG -3,21% 40,46 Euro Addiko Bank AG -2,97% 13,05 Euro

