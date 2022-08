Wiener Aktienmarkt vorbörslich kaum bewegt erwartet

Die Wiener Börse wird am Freitag zum Start fast unbewegt erwartet. Eine Indikation auf den Leitindex ATX deutete eine halbe Stunde vor dem Handelsauftakt ein knappes Minus von 0,01 Prozent bei 3.033,55 Zählern an. Die wichtigsten europäischen Indizes werden mit leichten Aufschlägen erwartet.

"An den Finanzmärkten ist die Risikobereitschaft gestiegen, obwohl es weiterhin zahlreiche Unsicherheitsfaktoren gibt", schreiben die Analysten der Helaba in der Früh. Datenseitig könnten Anleger am Nachmittag auf US-Arbeitsmarktdaten schauen. Die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe seien zuletzt gestiegen, so die Marktexperten. Gleichzeitig verharre die Arbeitslosenquote aber auf sehr niedrigem Niveau.

"Alles in allem steht der Arbeitsmarkt den US-Währungshütern nicht im Wege, das Leitzinsband weiter zu erhöhen", schreiben die Helaba-Leute mit Bezug auf die US-Notenbank Fed.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,95 Prozent höher bei 3.033,90 Punkten geschlossen. Vor allem die schwergewichteten Bankwerte hatten zugelegt. Die Aktien der voestalpine gaben trotz guter Zahlen um 4,1 Prozent nach.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Palfinger +5,00% 26,25 Euro Semperit +3,47% 20,85 Euro UBM Development +3,37% 33,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Schoeller-Bleckmann -4,13% 53,40 Euro voestalpine -4,11% 21,00 Euro AT&S -2,95% 46,00 Euro

spo/spa

ISIN AT0000999982