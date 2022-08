Wiener Aktienmarkt vorbörslich kaum bewegt erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag nur wenig bewegt in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte eine Dreiviertelstunde vor dem Start ein knappes Plus von 0,09 Prozent bei 3.046,45 Punkten. Auch andere wichtige europäische Aktienindizes werden mit dünnen Aufschlägen erwartet.

"Die in letzter Zeit veröffentlichten Konjunkturzahlen haben mehrheitlich enttäuscht und zu einem Anstieg der Risikoaversion beigetragen", resümieren die Analysten der Helaba die aktuelle Stimmung an den Aktienmärkten. Daran änderte wohl auch die am Mittwoch erfolgte Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed nichts.

"Die Erkenntnis aus diesem Protokoll ist, dass niemand im Komitee geneigt ist, die Möglichkeit von Zinssenkungen auch nur in Erwägung zu ziehen", urteilte Analyst Michael Hewson von CMC Markets. Oberstes Ziel der Fed bleibe demnach die Verringerung der Inflation.

Auch heute anstehende US-Konjunkturdaten dürften den Helaba-Leuten nach keine positive Überraschung bringen. Neben den Eigenheimverkäufen wird am Nachmittag noch der Philadelphia-Fed-Index bekannt gegeben.

Am heimischen Markt tischten in der Früh bereits mehrere Unternehmen Halbjahreszahlen auf. Der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) hat im ersten Halbjahr 2022 wie erwartet sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn kräftig zugelegt. Der Flughafen Wien kehrte in der ersten Jahreshälfte wieder in die Gewinnzone zurück. Die Vienna Insurance Group konnte im ersten Halbjahr den Vorsteuergewinn um 10,3 Prozent erhöhen.

Weiters hat die Erste Group das Kursziel für die Titel von Kapsch TrafficCom von 22 auf 20 Euro gesenkt.

Am Mittwoch hatte der ATX um 1,87 Prozent schwächer bei 3.043,65 Punkten geschlossen. Dies wurde unter anderem auf eine Zurückhaltung im Vorfeld der Publikation des Fed-Protokolls zurückgeführt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Warimpex +4,22% 0,84 Euro Zumtobel +1,47% 6,90 Euro Do&Co +0,98% 82,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Semperit -5,43% 20,90 Euro Pierer Mobility AG -3,97% 60,50 Euro Erste Group -3,96% 23,29 Euro

spo/ger

