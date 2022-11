Wiener Aktienmarkt vorbörslich kaum bewegt erwartet

Am Wiener Aktienmarkt deutet sich ein eher ruhiger Handelsstart am Freitag an. Eine Indikation auf den Leitindex ATX stand kurz nach 18.40 Uhr mit plus 0,11 Prozent bei 3.256,62 Punkten. Auch an den anderen wichtigen europäischen Börsen wird ein wenig bewegter Auftakt erwartet. Die US-Börsen waren am Donnerstag geschlossen und lieferten somit keine Impulse.

"Marktbewegende Datenveröffentlichungen stehen heute nicht an und auch vonseiten der Fed (US-Notenbank, Anm.) wird es wegen des "Brückentages" in den USA kein Störfeuer geben", schreiben die Helaba-Analysten. Das GfK-Konsumklima in Deutschland hat sich auf niedrigem Niveau etwas erholt. Für Dezember lag der Wert bei minus 40,2 Zählern nach minus 41,9 Prozent im Vormonat.

Für Kaufstimmung sorgte am Vortag die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Fed-Sitzung. Es habe die hochgesteckten Erwartungen der Börsianer erfüllt, sagte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Alles deutet auf ein langsameres Zinstempo ab der nächsten Sitzung im Dezember hin."

Am heimischen Markt stehen vor dem Wochenende keine Unternehmenszahlen auf dem Programm. Einen Nachhall könnten Quartalszahlen vom Vortag haben. Hier öffneten der Ölfeldausrüster SBO sowie der Immokonzern UBM ihre Bücher.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,32 Prozent höher bei 3.256,29 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Immofinanz +6,55% 12,86 Euro Palfinger +3,30% 25,05 Euro Addiko Bank +3,24% 11,15 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

s Immo -10,03% 17,76 Euro Kapsch TrafficCom -3,65% 13,20 Euro Agrana -2,59% 15,05 Euro

spo/spa

ISIN AT0000999982