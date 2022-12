Wiener Aktienmarkt vorbörslich kaum bewegt erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte den Handel am Mittwoch wenig bewegt aufnehmen. Eine Indikation auf den Leitindex ATX stand gegen 8.15 Uhr bei 3.143,59 Punkten und somit knappe 0,03 Prozent unter dem Vortagesschluss. Auch andere wichtige europäische Indizes werden zum Auftakt nur wenig verändert erwartet.

Schwache Vorgaben gab es von den asiatischen Börsen, wo die wichtigsten Indizes am Mittwoch gefallen sind. In Hongkong gab es zwar deutliche Zuwächse, hiermit wurden aber wohl nur Gewinne des Vortages aufgeholt - in Hongkong hatte am Dienstag kein Handel stattgefunden.

Am Vortag hatten Berichte über geplante Lockerungen der Corona-Maßnahmen in China für eine positive Börsenstimmung gesorgt. Gleichzeitig ließen die dadurch verbesserten Wirtschaftsaussichten die Zinserwartungen steigen, was vor allem Technologiewerte belastete.

Der ATX hatte am Dienstag um 0,17 Prozent höher bei 3.144,47 Punkten geschlossen. Deutliche Verluste gab es für die Aktien von Marinomed. Das Unternehmen will sich verschulden, um stärker in neue Patente zu investieren.

Semperit-Papiere büßten nach einem angekündigten Wechsel an der Konzernspitze ebenfalls ein.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Pierer Mobility AG +4,41% 63,90 Euro Zumtobel +2,49% 6,99 Euro Porr +2,16% 12,32 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Warimpex -3,50% 0,66 Euro Polytec -3,40% 4,54 Euro UBM Development -3,29% 23,50 Euro

