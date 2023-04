Wiener Aktienmarkt vorbörslich kaum bewegt erwartet

Der Wiener Aktienmarkt wird am Mittwoch zum Auftakt nur wenig bewegt erwartet. Gegen 8.15 Uhr deutete eine Indikation auf den Leitindex ATX ein knappes Plus von 0,01 Prozent bei 3.199,35 Punkten an. Auch das europäische Börsenumfeld dürfte ohne starke Ausschläge in den Handel starten.

Die Bankenkrise habe sich beruhigt und die Inflation lasse auf hohem Niveau etwas nach, schreibt der Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Moritz Kraemer. "An den Märkten wächst die Zuversicht, obgleich die Leitzinsen noch etwas steigen werden. Diese Kombination spricht für Volatilität".

"Das Hauptaugenmerk der Finanzmarktakteure wird heute dem ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes in den USA gelten, nachdem der Index des Verarbeitenden Gewerbes enttäuscht hatte und deutlicher in den Bereich unterhalb der Expansionsschwelle gesunken ist", kommentieren dann die Analysten der Helaba. Dazu komme der ADP-Report, der Einblick in die Situation am US-Arbeitsmarkt gibt.

Am Wiener Markt gibt es unterdessen kaum Unternehmensnachrichten. Analysten der Erste Group haben das Kursziel für die Aktien von Marinomed von 91,7 Euro auf 57,6 Euro runtergestuft. Ihre "Buy"-Empfehlung wurde aber beibehalten: Da die Aktie zuletzt stark verloren habe (Schlussstand gestern: 38,2 Euro), würde man auch mit dem neuen Kursziel ein Aufwärtspotenzial von rund 50 Prozent sehen.

Am Dienstag hatte der ATX um 1,12 Prozent schwächer bei 3.199,13 Punkten geschlossen. Nach einem zunächst ruhigen Tag, folge der Wiener Aktienmarkt am Nachmittag der Abwärtsbewegung der US-Börsen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Marinomed Biotech AG +3,80% 38,20 Euro Semperit AG Holding +1,63% 24,95 Euro AMAG Austria Metall AG +1,41% 36,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

RHI Magnesita -5,28% 25,10 Euro Addiko Bank AG -3,45% 14,00 Euro FACC -2,64% 7,01 Euro

spo/fpr

ISIN AT0000999982