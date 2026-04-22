Wiener Aktienmarkt vorbörslich kaum bewegt erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch zum Handelsauftakt eine wenig veränderte Tendenz aufweisen. Bankenindikationen zeigten den ATX mit minus 0,03 Prozent kaum verändert zum Vortagesschlusskurs. An den wichtigsten europäischen Börsen zeichnet sich ein ähnliches Bild ab.

Die Finanzmärkte werden unverändert von den Meldungen zum Nahost-Konflikt und zur Straße von Hormuz beeinflusst, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Einmal dominieren Hoffnungen, dann wieder Enttäuschungen und so bleibt die Nervosität laut Experten erhöht, auch weil die Friedensgespräche zwischen dem Iran und den USA noch in der Schwebe sind. Immerhin hat US-Präsident Trump den Waffenstillstand verlängert. Trotz des phasenweisen Optimismus an den Finanzmärkten wirken sich der Nahost-Konflikt und vor allem die Seeblockade negativ auf die Weltwirtschaft aus, hieß es von den Analysten.

Mit Zahlenvorlagen rückten am heimischen Aktienmarkt Telekom Austria und EuroTeleSites ins Blickfeld. Zudem wird die Aktie der Erste Group zur Wochenmitte ex Dividende gehandelt. Die Telekom Austria Gruppe hat dank starkem Wachstum in Ost- und Südosteuropa (CEE) im ersten Quartal mehr Umsatz und Gewinn verbucht. Auch die Zahl der Mobilfunkkunden legte deutlich zu.

Die börsennotierte Telekom-Austria-Tochter EuroTeleSites, in der die Mobilfunkmasten gebündelt sind, steigerte den Umsatz im ersten Quartal um 7,1 Prozent auf 72,5 Mio. Euro. Das EBITDA legte um 4,7 Millionen Euro auf 64,3 Mio. Euro zu. Mit der Inbetriebnahme von 42 neuen Standorten stieg die Gesamtzahl auf 13.837 Standorte.

Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit leichten Verlusten beendet, nachdem im Verlauf Zuwächse registriert wurden. Der Leitindex ATX gab 0,24 Prozent auf 5.852,36 Punkte ab.

In Österreich haben die schwergewichteten Bankenpapiere die Blicke auf sich gezogen. Die BAWAG hat bekanntgegeben, dass der Nettogewinn im ersten Quartal um 16 Prozent auf 232,3 Mio. Euro gestiegen ist. BAWAG schlossen mit plus 2,5 Prozent als Topperformer im ATX Prime-Segment.

Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) leicht von 39,0 auf 40,0 Euro nach oben revidiert. Die Einstufung "equal weight" wurde von Analyst Krishnendra Dubey unverändert belassen. RBI gaben 0,49 Prozent auf 44,40 Zähler ab.

Für die Erste Group haben Analysten von Barclays ihr Kursziel von 119,0 auf 123,0 Euro nach oben gesetzt. Die Einstufung "Overweight" wurde von Analyst Krishnendra Dubey im Rahmen einer Sektorstudie unverändert beibehalten. Erste Group verloren 2,57 Prozent auf 102,30 Euro ab.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

BAWAG +2,45% 154,70 Euro Porr +1,12% 40,55 Euro EuroTeleSites +1,11% 4,55 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Zumtobel -3,78% 3,56 Euro FACC -2,83% 13,72 Euro Frequentis -2,61% 74,50 Euro

ste/moe

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