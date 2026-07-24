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24.07.2026 08:27:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich kaum bewegt erwartet
Aus fundamentaler Sicht bleiben die Aussichten aber trübe. Neue Sorgen um KI-Investitionen und Kriegshandlungen in Nahost sind zum Wochenende hin kein guter Cocktail für die Anleger. US-Präsident Donald Trump setzte die Angriffe auf den Iran in der 13. Nacht in Folge fort und versucht, im Konflikt um die Straße von Hormuz den Druck zu erhöhen. Verschärft wurde die Lage zuletzt noch von Angriffen der Huthi-Miliz auf saudische Schiffe im Roten Meer. Der Ölpreis der Nordsee-Sorte Brent liegt wieder über der 100-Dollar-Marke.
Zudem verhängen die Vereinigten Staaten neue Zölle gegen 60 Handelspartner, darunter auch auf Waren aus der Europäischen Union. Diesmal lautet die Begründung: angeblich unzureichende Maßnahmen der Handelspartner gegen Zwangsarbeit.
Auf Unternehmensseite reagierten weitere Analysten mit Abstufung auf die Gewinnwarnung von Wienerberger in der ersten Wochenhälfte. Jene der Erste Group senkten ihre Kaufempfehlung für die Aktien von "Buy" auf "Accumulate". Zudem wurde von Analyst Michael Marschallinger das Kursziel nach der Gewinnwarnung des Baustoffkonzerns von 34,70 auf 24,20 Euro herabgestuft. Auch Exane BNP nahm ihr "Outperform"-Rating für die Titel zurück und bewertet sie nun mit "Neutral". Das Kursziel wurde von 27 auf 20 Euro zusammengestrichen.
CA Immo könnten unterdessen von einem am Vorabend angekündigten Aktienrückkaufprogramm profitierten.
Am Donnerstag hatte der ATX um 1,06 Prozent schwächer bei 6.459,21 Punkten geschlossen.
Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:
Frequentis +4,02% 75,10 Euro Raiffeisen Bank International +3,66% 58,00 Euro EuroTeleSites +1,81% 4,50 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:
Mayr-Melnhof -6,85% 78,90 Euro RHI Magnesita -5,85% 33,80 Euro AT&S -5,18% 168,40 Euro
spa/rst
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