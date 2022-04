Wiener Aktienmarkt vorbörslich kaum verändert erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag kaum verändert in den Handel starten. Rund eine Stunde vor Handelsstart deutete eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX auf ein hauchdünnes Plus von 0,02 Prozent. Auch an den europäischen Leitbörsen zeichnet sich zum Start nur wenig Bewegung ab.

Die US-Börsen rutschten am Donnerstag gegen Handelsende noch klar ab und lieferten damit negative Vorgaben für die europäischen Märkte. Der sinkende Ölpreis konnte die Anleger zuletzt nicht mehr von Aktien überzeugen, auch wenn der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI durch die Freigabe von US-Ölreserven mittlerweile unter 100 Dollar steht. "Geopolitische Bedenken belasten weiterhin die Stimmung der Anleger", hieß es am Morgen von den Experten der Credit Suisse. Bei den Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland mangele es noch an nennenswerten Fortschritten. Die Kämpfe gehen mit unverminderter Härte weiter.

Am Vormittag stehen die vorläufigen Verbraucherpreise in der Eurozone auf dem Kalender. Diese dürften jedoch nur begrenztes Überraschungspotenzial haben, da die nationalen Daten der großen Euro-Länder schon den anhaltenden Inflationsdruck aufzeigten. Somit richtet sich der Blick vor dem Wochenende vor allem auf die USA. "Dort stehen mit dem ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes und dem Arbeitsmarktbericht wichtige Daten zur Veröffentlichung an", kommentierten die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick.

Am Donnerstag schloss der ATX klar schwächer. Der heimische Leitindex verlor deutliche 1,25 Prozent auf 3.311,05 Einheiten, nachdem er im Frühhandel klar im Plus notiert hatte. Am Vormittag hatten noch die merklich nachgebenden Rohölnotierungen europaweit unterstützt. Als Belastungsfaktoren galten dann wieder die rasante Inflationsentwicklung in vielen Ländern und der laufende Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Pierer Mobility +2,76% 81,80 Euro Warimpex +2,64% 0,86 Euro Frequentis +2,46% 29,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Polytec -4,03% 6,67 Euro RBI -3,65% 12,95 Euro Erste Group -3,42% 33,09 Euro

pma/spo

ISIN AT0000999982