Wiener Aktienmarkt vorbörslich kaum verändert erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch nach den deutlichen Vortagesgewinnen mit kaum veränderten Notierungen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte gegen 8.15 Uhr um magere 0,01 Prozent höher. Die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten einen leicht positiven Handelsstart an.

Die Stimmung an den Finanzmärkten hat sich bereits am Dienstag verbessert, schreiben die Helaba-Analysten. Die zu erwartenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen in China wurden positiv aufgenommen.

Auf Unternehmensebene stehen am heimischen Aktienmarkt die Quartalszahlen von Semperit im Blickfeld. Der Konzern berichtete für das Auftaktquartal über rückläufige Umsätze und Ergebnisse.

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit deutlichen Kursgewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 2,35 Prozent auf 3.201,09 Einheiten. Auch das internationale Börsenumfeld zeigte sich von seiner freundlichen Seite. Laut einem Experten zeichne sich eine Beruhigung an den Märkten ab.

In Wien sorgten Unternehmensergebnisse für Bewegung. So zogen die Aktien von AT&S nach Zahlenvorlage um 7,55 Prozent nach oben. Die Vienna Insurance Group (VIG), die auch in der Ukraine vertreten ist, hat wegen der anhaltend ungewissen Entwicklung in dem Land und der schwer abschätzbaren wirtschaftlichen Auswirkungen Vorsorgen von rund 75 Mio. Euro gebildet. Die Aktien schlossen um 0,2 Prozent höher. Gut gesucht zeigten sich die Aktien der Erste Group, die in einem starken europäischen Bank-Sektor um gut sechs Prozent anzogen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

AT&S +7,55% 52,70 Euro Erste Group +6,14% 29,40 Euro FACC +4,19% 7,96 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Warimpex -2,30% 0,85 Euro Semperit -2,03% 21,70 Euro Marinomed -1,45% 68,00 Euro

