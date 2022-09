Wiener Aktienmarkt vorbörslich kaum verändert erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit leichten Kursgewinnen aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund zwanzig Minuten vor Sitzungsbeginn ein kleines Plus von 0,04 Prozent. Unterstützung für einen freundlichen Wochenausklang kommt dabei von den US-Börsen und den asiatischen Handelsplätzen.

Weiterhin nachwirken dürfte an den Finanzmärkten die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) - die Rekordinflation im Euroraum trieb die Euro-Währungshüter am Donnerstag zur größten Zinserhöhung der EZB-Geschichte. Die Notenbank hob den Leitzins im Euroraum trotz wachsender Sorgen vor einem Absturz der Wirtschaft in eine Rezession um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent an und deutete weitere Erhöhungen an.

"Es gilt aber zu berücksichtigen, dass die für Aktien ungünstige Konstellation von mehr Inflation und höheren Zinsen sowie weniger Wachstum weiterhin Gültigkeit hat. Letztlich haben die EZB-Beschlüsse die Konjunktursorgen nicht kleiner werden lassen, insofern sollten die Erwartungen nicht zu hochgesteckt werden", meinen die Experten der Helaba.

Meldungsseitig blieb es bis dato sehr ruhig. Neuigkeiten kamen aus China. Dort hat sich die Inflation im August überraschend abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Auch die Erzeugerpreise legten nur um 2,3 Prozent zu. Experten hatten mit einem stärkeren Anstieg gerechnet. Die Zahlen spiegeln geringere Konsumlaune chinesischer Verbraucher wider und geben Raum für weitere geldpolitische Lockerungen.

Am Donnerstag hatte der ATX um 1,17 Prozent auf 2.938,89 Einheiten zulegen können - vor allem dank der Zuwächse der schwergewichteten Bankenwerte. Mit der Aussicht auf steigende Zinsen waren die Aktien von Geldhäusern europaweit deutlich nachgefragt. Raiffeisen Bank International verteuerten sich um 3,9 Prozent. Erste Group legten um satte 4,8 Prozent zu und BAWAG gewannen 3,4 Prozent.

Verbund-Anteilsscheine kamen hingegen um 2,3 Prozent zurück, nachdem die Aktie am Vortag in einem sehr starken europäischen Versorgersektor um mehr als 13 Prozent hochgesprungen war. Unter den weiteren Schwergewichten büßten OMV ein Prozent an Kurswert ein. Wienerberger verbuchten ein Plus von 2,2 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Erste Group +4,82% 24,34 Euro Post +4,79% 29,55 Euro Raiffeisen Bank International +3,86% 12,91 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Frequentis -3,69% 26,10 Euro Palfinger -2,85% 23,90 Euro Verbund -2,28% 94,15 Euro

kat/ger

ISIN AT0000999982