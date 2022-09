Wiener Aktienmarkt vorbörslich kaum verändert erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag quasi unverändert aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Mini-Plus von 0,02 Prozent. Eine klare Erholungsbewegung nach den jüngsten Kursverlusten zeichnet sich damit nicht ab. Schwache Vorgaben aus den USA und Asien gepaart mit den weiter schwelenden Rezessionsängsten und Zinssorgen der Marktteilnehmer deuten eher auf einen trüben Wochenausklang hin.

"Wichtige Zentralbanken haben im laufenden Monat Zinserhöhungen beschlossen und dabei deutlich gemacht, dass weitere Straffungen der Geldpolitik nötig sein werden, um die Inflationsraten zu drücken. Dabei werden konjunkturelle Abschwächungen oder gar Rezessionen in Kauf genommen", fasst die Helaba die derzeitigen Entwicklungen zusammen.

Für den gesamten Euroraum geht die EZB derzeit aber nicht von einer Rezession, sondern von einer stagnierenden Wirtschaft aus, sagte zuletzt EZB-Direktorin Isabel Schnabel. "Vor diesem Hintergrund werden die eingehenden Stimmungsbarometer, die heute auf der Agenda stehen, mit Argusaugen betrachtet. Die Vorabschätzungen der Einkaufsmanagerindizes in Deutschland und der Eurozone - ebenso in Frankreich - stehen unter ungünstigen Vorzeichen", meinen die Ökonomen der Helaba dazu.

Meldungsseitig blieb es bisher sehr ruhig, auch von Analystenseite kamen vor Börsenstart keine Impulse für Wiener Einzelwerte.

Am Donnerstag hatte die Wiener Börse mit kräftigen Abschlägen geschlossen, der ATX verlor 1,31 Prozent auf 2.833,20 Punkten. Auf der Stimmung der Investoren lasteten vor allem die Sorgen vor einer weiteren internationalen wirtschaftlichen Abschwächung aufgrund der steigenden Leitzinsen dies- und jenseits des Atlantiks.

Die Kursverluste gingen quer durch die Branchen. Unter allen 39 im prime market vertretenen Werten konnten nur Raiffeisen Bank International (plus 1,5 Prozent), OMV (plus 0,8 Prozent), KapschTraffic (plus 0,8 Prozent) und Flughafen Wien (plus 0,2 Prozent) zulegen. Die Agrana-Papiere sackten nach Zahlenvorlage 5,4 Prozent tiefer. Der Konzern hat sein operatives Ergebnis im ersten Halbjahr 2022/23 im Periodenvergleich auf 86,5 Mio. Euro mehr als verdoppelt und die Konzernumsatzerlöse um knapp 26 Prozent auf 1,79 Mrd. Euro gesteigert.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Raiffeisen Bank International +1,45% 12,57 Euro Kapsch TrafficCom +0,82% 12,28 Euro OMV +0,75% 39,18 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Warimpex -9,09% 0,70 Euro Agrana -5,36% 15,00 Euro AT&S -4,53% 34,75 Euro

