Wiener Aktienmarkt vorbörslich kaum verändert erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel kaum verändert aufnehmen. Eine Realtime-Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte etwa eine Stunde vor Handelseröffnung um unwesentliche 0,03 Prozent unter dem Vortagesschluss.

"Angesichts von Thanksgiving und den damit einhergehend fehlenden Impulsen aus Übersee werden sich die Akteure an den Finanzmärkten mit europäischen Themen auseinandersetzen müssen", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. In der Früh richtet sich der Blick dabei auf das ifo Geschäftsklima Deutschland.

Auf Unternehmensebene rückte am heimischen Aktienmarkt Schoeller-Bleckamnn, Immofinanz und CA Immo mit präsentierten Geschäftszahlen in den Fokus. In den ersten 3 Quartalen erzielte die Immofinanz in einem nicht zuletzt durch den Ukraine-Krieg und damit verbundene Sanktionen herausfordernden Umfeld solide Ergebnisse. So weist die Immobilien-Gesellschaft für die neun Monate stabile Mieterlöse von 216,9 Mio. Euro aus. Das Konzernergebnis fiel hingegen um 15,9 Prozent auf 248,6 Mio. Euro.

Der auf Büroflächen spezialisierte Immobilienkonzern CA Immo verweist auf ein gutes 3. Quartal. Die Mieteinnahmen stiegen in den ersten neun Monaten um 2,5 Prozent auf 158,1 Mio. Euro. Der Konzerngewinn kletterte um 40 Prozent auf 267,5 Mio. Euro.

Der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) profitiert weiter von einer hohen Nachfrage und meldet nach den ersten neun Monaten des Jahres starke Geschäftszahlen. Umsatz und Ergebnis liegen auf den höchsten Werten für diese Periode seit zehn Jahren. Die Auftragseingänge stehen auf einem Allzeithoch. Der Umsatz legte von 208,3 auf 361,3 Mio. Euro zu, das Betriebsergebnis von 16,1 auf 72,6 Mio. Euro und das Ergebnis nach Steuern von 8,9 auf 55,3 Mio. Euro.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch moderat leichter geschlossen. Der ATX ging um 0,12 Prozent tiefer bei 3.245,90 Einheiten aus dem Handel. Die Fülle an Konjunkturdaten konnte zur Wochenmitte keine größeren Bewegungen an der Wiener Börse auslösen.

Unternehmensseitig standen zur Wochenmitte vor allem die Aktien der s Immo mit einem Kursrutsch von 12,7 Prozent im Mittelpunkt des Geschehens, nachdem am Vorabend seitens der Wiener Börse bekannt gegeben wurde, dass die Titel im ATX von Strabag (plus 0,8 Prozent) abgelöst werden.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Lenzing +3,90% 72,00 Euro UBM Development +1,67% 30,40 Euro FACC +1,51% 6,05 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

s Immo -12,65% 19,74 Euro Warimpex -5,76% 0,72 Euro Marinomed -5,71% 66,00 Euro

