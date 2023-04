Wiener Aktienmarkt vorbörslich kaum verändert erwartet

Am Wiener Aktienmarkt deutet sich am Donnerstag ein wenig veränderter Handelsauftakt an. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte gegen 8.20 Uhr mit einem sehr kleinen Plus von 0,04 Prozent. Die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisieren einen etwas freundlicheren Auftakt.

Die Zinssorgen sind nach den US-Inflationszahlen vom Vortag laut Helaba-Analysten per saldo nicht größer geworden, was für Unterstützung sorgt. Heute stehen zunächst keine Zahlen der ersten Reihe auf dem Programm, sodass es zu einer vorübergehenden Beruhigung an den Aktienmärkten kommen könnte, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Börsenplatz stehen auf Unternehmensebene am Berichtstag Verkehrsergebnisse des Flughafen Wiens für März und der Konzernbericht für 2022 von der UNIQA auf dem Datenkalender.

Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch mit leichten Abschlägen aus dem Handel gegangen. Nach einem positiven Auftakt drehte der ATX am Vormittag ins Minus. Eine gefallene US-Inflationsrate für März brachte kurzzeitig Unterstützung bevor es wieder nach unten ging. Der Leitindex beendete den Handel mit einem Abschlag von 0,20 Prozent bei 3.226,03 Punkten.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Warimpex +5,00% 0,63 Euro RHI Magnesita +4,03% 25,80 Euro Marinomed +1,93% 36,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Verbund -2,47% 81,10 Euro Polytec -2,15% 4,55 Euro DO & CO -1,84% 106,80 Euro

ste/spo

ISIN AT0000999982