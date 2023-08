Wiener Aktienmarkt vorbörslich kaum verändert erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit nur wenig veränderten Notierungen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund 45 Minuten vor Sitzungsbeginn um marginale 0,01 Prozent leichter. Das europäische Umfeld wird zu Handelsbeginn hingegen etwas höher gesehen. Marktbeobachter verwiesen auf positive Vorgaben von der Wall Street. Die Märkte in Asien tendierten heute früh hingegen uneinheitlich.

Während der Wochenstart ohne wesentliche Datenveröffentlichungen von stattengehen musste und das Marktgeschehen daher weitgehend impulslos blieb, ist der Datenkalender heute wieder gut gefüllt. Den Auftakt für die Datenflut gab es bereits in China mit den enttäuschenden Produktions- und Einzelhandelszahlen sowie der überraschenden Zinssenkung, kommentierten die Helaba-Experten.

In Europa richtet sich die Aufmerksamkeit zunächst auf die ZEW-Umfrage. Am Nachmittag steht in den USA mit dem Empire-State-Index des Monats August ebenfalls ein Stimmungsbarometer an. Währenddessen dürften die US-Einzelhandelsumsätze im Juli solide ausgefallen sein, hieß es von den Helaba-Experten weiter.

Feiertagsbedingt blieb die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen noch ausgesprochen dünn. Marktbeobachter rechnen mit einem eher ruhigen Handelsverlauf.

Am Montag hatte der ATX marginal um 0,04 Prozent höher bei 3.148,32 Punkten geschlossen. Das europäische Umfeld fand zum Wochenauftakt ebenfalls keine klare Richtung. Etwas Unterstützung kam aus den USA, wo die Wall Street einen freundlichen Wochenstart ablieferte. Laut Marktbeobachtern belastete hingegen die Krise des chinesischen Immobilienentwicklers Country Garden, der in Zahlungsschwierigkeiten steckt.

Die heimischen Bankwerten fanden in einem freundlichen europäischen Branchenumfeld keine einheitliche Richtung. Während Erste Group leicht um 0,3 Prozent gewannen, gaben BAWAG und Raiffeisen jeweils um gut ein Prozent nach.

Unter den weiteren Indexschwergewichten schlossen OMV nach schwächerem Verlauf noch um 0,2 Prozent höher. Wienerberger stiegen um 1,4 Prozent und Andritz legten 0,6 Prozent zu. voestalpine büßten hingegen leicht um 0,4 Prozent ein.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Porr +4,42% 12,28 Euro Wienerberger AG +1,40% 26,00 Euro Telekom Austria AG +1,05% 6,72 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Oesterreichische Post AG -2,15% 31,90 Euro Mayr-Melnhof Karton AG -2,02% 126,20 Euro Zumtobel Group AG -1,95% 7,05 Euro

ger

ISIN AT0000999982