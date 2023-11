Wiener Aktienmarkt vorbörslich kaum verändert erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch den Handel mit kaum veränderter Tendenz aufnehmen. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte rund 45 Minuten vor Handelseröffnung mit einem unwesentlichen Minus von 0,01 Prozent.

Die europäischen Leitbörsen werden etwas höher erwartet. Klar positive Vorgaben lieferte die Wall Street. An den US-Börsen hatten rückläufige Inflationszahlen merklich beflügelt. "Hoffnungen, dass der nächste Zinsschritt in den USA nach unten gerichtet sein könnte, haben das Interesse an Risikoassets geweckt", formulierten die Helaba-Analysten in der Früh in ihrem Tagesausblick.

In der laufenden Berichtssaison steht am heimischen Aktienmarkt Kapsch TrafficCom mit vorgelegten Zahlen im Blickfeld. Der Wiener Mauttechnologie-Anbieter vermeldete für das erste Halbjahr 2023/24 einen Umsatz-und Ergebnisanstieg. Einen wichtigen Anteil daran hat die Einigung im Rechtsstreit um die abgesagte deutsche Pkw-Ausländer-Maut. Der Mittelzufluss aus der Einigung habe die Finanzlage "signifikant" verbessert.

Von Analystenseite meldete sich die Berenberg Bank und bestätigte ihre neutrale Empfehlung "Hold" für die Verbund-Aktie. Auch das Kursziel von 80 Euro wurde unverändert belassen.

Die Wiener Börse hat den Dienstagshandel mit Zuwächsen beendet. Eine in Fahrt gekommene Wall Street brachte im Späthandel starken Rückenwind. Mit Blick auf die Einzelwerte standen am Berichtstag allerdings die Aktien von AT&S mit einem Kursrutsch von über 14 Prozent negativ im Zentrum - der Leiterplattenhersteller verhandle eigenen Angaben zufolge über eine Kapitalerhöhung mit der ÖBAG. Der ATX steigerte sich am Dienstag um 0,97 Prozent auf 3.259,71 Einheiten.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Warimpex +5,15% 0,71 Euro Pierer Mobility +4,35% 57,60 Euro RHI Magnesita +4,19% 32,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

AT&S -14,29% 24,24 Euro Rosenbauer -1,99% 29,50 Euro Flughafen Wien -1,69% 49,35 Euro

