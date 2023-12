Wiener Aktienmarkt vorbörslich kaum verändert erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel kaum verändert aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund 40 Minuten vor Eröffnung um unwesentliche 0,01 Prozent im Minus. Die europäischen Leitbörsen werden etwas höher erwartet.

Das datenseitige Interesse richtet sich am Berichtstag nach Einschätzung der Helaba-Analysten auf die Schnellschätzung der Teuerung im Euroraum, die aber nach den gestern veröffentlichten deutschen und spanischen Werten wohl keine zusätzlichen Veränderungen an den Zinserwartungen hervorrufen werden. Diese seien infolge der gestrigen Daten deutlich gesunken. Der disinflationäre Trend setzt sich auch auf gesamteuropäischer Ebene fort, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt legten am Vorabend nach Börsenschluss noch CA Immo und Immofinanz Zahlen vor. Heute präsentierte die Vienna Insurance Group Geschäftsergebnisse. Der Versicherungskonzern steigerte die verrechneten Prämien nach den ersten neun Monaten des Jahres 2023 um 11,4 Prozent auf 10,6 Mrd. Euro.

Die CA Immo hat die Mieterlöse in den ersten neun Monaten 2023 um 9 Prozent auf 172,7 Mio. Euro gesteigert. Das Konzernergebnis brach um 77 Prozent auf 61,1 Mio. Euro ein. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg vorrangig durch ein höheres Verkaufsergebnis um 129 Prozent auf 268,4 Mio. Euro.

Die Immofinanz hat die Mieterlöse in den ersten drei Quartalen 2023 um 79,4 Prozent auf 389,2 Mio. Euro gesteigert. Gleichzeitig färbte sich das Ergebnis unterm Strich tiefrot auf minus 105,9 Mio. Euro (Vorjahr: 248,6 Mio. Euro). Das operative Ergebnis stieg um 77,6 Prozent auf 209,1 Mio. Euro.

Die Wiener Börse hat den Handelstag am Mittwoch befestigt beendet. Der ATX schloss mit einem Plus in Höhe von 0,36 Prozent auf 3.279,25 Punkten. An den europäischen Leitbörsen ging es mit Ausnahme Londons etwas klarer ins Plus. Die Inflation ist auf beiden Seiten des Atlantiks im Sinkflug und lässt damit die Aussichten auf Zinssenkungen im kommenden Jahr steigen, hieß es aus dem Handel.

Bei den schwergewichteten Banken gab es einheitlich positive Vorzeichen zu beobachten. Während sich die BAWAG-Titel um magere 0,1 Prozent verteuerten, legten Erste Group um deutliche 1,8 Prozent zu. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Plus von 0,7 Prozent verbuchen.

Im Minus standen hingegen die Versicherer. Vienna Insurance Group und UNIQA ermäßigten sich um 1,9 bzw. 1,0 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Zumtobel +4,91% 6,20 Euro AT&S +3,70% 25,20 Euro Polytec +2,42% 3,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Warimpex -3,50% 0,69 Euro Vienna Insurance Group -1,92% 25,50 Euro Kapsch TrafficCom -1,52% 9,06 Euro

