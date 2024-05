Wiener Aktienmarkt vorbörslich kaum verändert erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel nur wenig verändert aufnehmen. Eine Indikation auf den Leitindex ATX zeigte sich rund eine halbe Stunde vor Eröffnung mit plus 0,02 Prozent in der Nähe des Vortagesschlusskurses. Auch die Eröffnung an den europäischen Leitbörsen sollte kaum bewegt erfolgen. Positive Vorgabe hatte hingegen die Wall Street geliefert. An den US-Börsen markierte der Dow Jones nach überraschend niedrigen US-Inflationszahlen ein neues Rekordhoch.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene eine gut gefüllte Meldungslage vor. Quartalszahlen präsentierten bereits bzw. legen vor Polytec, Flughafen Wien und Wienerberger. RHI Magnesita-Aktien werden zudem ex Dividende gehandelt. Weiters beabsichtigt laut Erste Group, die slowenische Bankengruppe Nova Ljubljanska Banka ein Kaufangebot für die Addiko Bank zu legen.

Die Zahlen des Flughafen Wien für das Auftaktquartal fielen laut Erste Group leicht über den Prognosen aus. Die Flughafen Wien hat am Vienna Airport in Schwechat wie in der ganzen Gruppe im ersten Quartal mehr Passagiere abgefertigt sowie Umsatz und Gewinn gesteigert.

Die Polytec-Ergebnisse für das abgelaufene Jahresviertel wurden von der Erste Group als "in-line" bewertet. Die Wienerberger-Zahlen werden um zehn Uhr publiziert.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel etwas schwächer beendet. Der ATX schloss mit minus 0,28 Prozent auf 3.711,92 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen gab es hingegen eine positive Tendenz zu sehen, nachdem die mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen positiv überrascht hatten.

Der heimische Aktienmarkt wurde vor allem von den klaren Abschläge der Schwergewichte Raiffeisen Bank International und Verbund belastet, welche Kursverluste von 2,5 bzw. 1,7 Prozent erlitten.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

EuroTeleSites +5,99% 3,89 Euro Zumtobel +3,06% 6,06 Euro Palfinger +2,95% 22,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

RHI Magnesita -2,71% 43,00 Euro Raiffeisen Bank International -2,54% 17,28 Euro Polytec -2,21% 3,54 Euro

ISIN AT0000999982