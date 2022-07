Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte ihren Handelstag am Montag mit Aufschlägen aufnehmen. Unterstützung kam von Übersee, nachdem der Dow Jones und der marktbreite S&P-500 am Freitag jeweils mehr als ein Prozent gewonnen hatten. Aber auch die wichtigsten asiatischen Handelsplätze zeigten sich in der Früh mehrheitlich höher. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte um 8.30 Uhr um 1,2 Prozent höher.

Für die Experten der Helaba stehen am heutigen Handelstag Inflations-, Zins- und Rezessionsängste erneut im Fokus, wobei vor dem Hintergrund der jüngsten Notenbankentscheidungen und den damit verbundenen Sorgen vor einem konjunkturellen Rückgang das am Vormittag zur Veröffentlichung anstehende Sentix-Investorenvertrauen im Zentrum stehen dürfte. Im Anschluss darauf werden am Vormittag noch die für Mai erhobenen Erzeugerpreise in der Eurozone veröffentlicht.

Aus den USA werden zum Wochenbeginn dagegen keine Impulse erwartet. Dort bleiben die Märkte wegen des Independence-Day-Feiertages geschlossen und wichtige Konjunkturdatenveröffentlichungen wurden auf den morgigen Dienstag verschoben. Die vorbörsliche Nachrichtenlage in Wien war unterdessen äußerst dünn.

Am Freitag hatte der ATX um 0,55 Prozent schwächer bei 2.863,34 Punkten geschlossen. Versorgertitel waren nachgefragt gewesen, während die schwer gewichteten Papiere der OMV um mehr als fünf Prozent fielen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Verbund +4,18% 97,25 Euro EVN +3,71% 20,95 Euro FACC +2,64% 6,99 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

OMV -5,65% 42,23 Euro Polytec -4,83% 5,71 Euro Porr -4,57% 11,70 Euro

ISIN AT0000999982