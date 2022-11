Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit klaren Zuwächsen in Handel starten. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn zeigte eine Banken-Indikation auf den ATX ein Plus von 0,95 Prozent. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisierten deutliche Zuwächse. Nach einem positiven Start in den Börsenmonat November sollte es europaweit mit den Aktienkursen somit weiter nach oben gehen.

International steht die am Abend anstehende Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung im Fokus. Mit einem Zinsschritt ist vor dem Hintergrund der hohen Inflationsraten und angesichts eines soliden Wirtschaftswachstums zu rechnen, schreiben die Helaba-Analysten. Eine weitere Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte gilt an den Märkten als ausgemachte Sache. Entscheidend dürfte der Zinsausblick der Notenbank sein.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr mager. Eine Reihe von Quartalszahlen steht am morgigen Donnerstag zur Veröffentlichung an. Ergebnisse werden Mayr-Melnhof, Lenzing, Raiffeisen Bank International, Verbund und AT&S veröffentlichen.

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit einem Plus geschlossen. Der heimische Leitindex ATX kletterte um 0,43 Prozent auf 2.949,37 Einheiten. In Wien setzten sich Immofinanz mit einem Aufschlag von 3,5 Prozent an die Spitze der Kursgewinner im prime market. Schoeller-Bleckmann zeigten sich mit plus 3,2 Prozent ebenfalls sehr fest. Auch an anderen Börsen fanden sich Ölwerte nach Anstiegen der Rohölpreise und guten Zahlen des Branchenriesen BP unter den Gewinnern. OMV legten um 1,3 Prozent zu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Immofinanz +3,52% 12,36 Euro Schoeller-Bleckmann +3,23% 57,50 Euro Raiffeisen Bank International +2,42% 14,41 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Rosenbauer -3,16% 33,70 Euro Semperit -2,40% 19,52 Euro AMAG -2,30% 29,80 Euro

