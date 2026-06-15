Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag infolge der Einigung zwischen den USA und dem Iran mit klar festerer Tendenz in die neue Handelswoche starten. Bankenindikationen sahen den heimischen Leitindex ATX knapp 40 Minuten vor Handelsbeginn um rund 1,2 Prozent höher. Auch die europäischen Leitbörsen werden zu Handelsbeginn mit deutlichen Kurszuwächsen erwartet.

Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen für ein Ende des Iran-Krieges geeinigt. Eine Einigung mit dem Iran sei "jetzt vollständig", erklärte US-Präsident Donald Trump. Die Sperrung der Straße von Hormuz für die Schifffahrt werde aufgehoben, ebenso die Blockade iranischer Häfen durch die US-Marine. Am Freitag solle das Abkommen in Genf unterzeichnet werden. Die Ölpreise gaben deutlich nach.

Die Aussicht auf eine Einigung hatte dem ATX bereits am Freitag zu einem neuen Rekordhoch verholfen. Aus dem Handel ging der Leitindex um 3,06 Prozent fester bei 6.258,71 Punkten. Im Tageshoch war das Börsenbarometer bis auf gut 6.276 Einheiten gestiegen.

In Wien waren zu Wochenschluss die für den Leitindex wichtigen Bankaktien stark gesucht. Erste Group, BAWAG und RBI zogen jeweils zwischen 2,4 und 4,8 Prozent an. Klare Aufschläge gab es auch bei den konjunktursensiblen und energieintensiven Industriewerten. Besonders deutlich kletterten Wienerberger um 5,6 Prozent hoch. voestalpine steigerten sich um 2,7 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

AT&S +7,83% 154,20 Euro Zumtobel +5,88% 4,14 Euro Wienerberger +5,59% 23,44 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Austriacard -2,13% 9,65 Euro AMAG -1,43% 27,60 Euro Rosenbauer -0,96% 62,20 Euro

ger/moe

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