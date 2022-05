Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Handelstage einen Erholungsversuch starten. Rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn deutete eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX auf ein Plus von 1,5 Prozent. Auch der DAX in Frankfurt und der Euro-Stoxx-50 wurden zuletzt um 0,6 bis 0,8 Prozent höher erwartet.

Vonseiten heutiger Konjunkturdaten dürfte sich der Fokus vor allem auf die ZEW-Umfrage zu den Konjunkturerwartungen in Deutschland richten. Nachdem bereits die gestrige sentix-Investorenumfrage eine schwache Stimmung aufzeigte, rechnen Experten nicht mit einer Erholung des ZEW-Saldos. Auch von einigen Redebeiträgen von Notenbankern aus der Eurozone und den USA könnten möglicherweise Impulse für den Markt ausgehen.

Am Montag hatte der ATX um satte 3,60 Prozent schwächer bei 3.008,02 Punkten geschlossen. Der heimische Leitindex konnte sich damit der allgemein sehr negativen Stimmung an den europäischen Märkten nicht entziehen und verbuchte den vierten Minustag in Folge. Neben den bereits bekannten Belastungsfaktoren wie Ukraine-Krieg und Lockdowns in China, untermauerten auch Konjunkturumfragewerte aus dem Euroraum das trübe Stimmungsbild.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Addiko Bank +1,90% 10,70 Euro Flughafen Wien +0,96% 26,20 Euro UBM Development +0,49% 41,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

AT&S -7,13% 42,35 Euro OMV -6,72% 45,51 Euro Verbund -6,51% 82,60 Euro

