Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit klaren Zuwächsen in die neue Handelswoche starten. Eine ATX-Indikation notierte eine halbe Stunde vor Handelsbeginn um 1,46 Prozent höher. "Zuletzt haben Konjunktur- und Zinssorgen das Geschehen an den Finanzmärkten dominiert und für eine erhöhte Volatilität gesorgt", kommentierten die Experten der Helaba in der Früh. Allerdings war am Ende der Vorwoche dann eine "rückläufige Risikoaversion" auszumachen.

Unsicherheitsfaktoren gebe es laut Ansicht der Helaba-Analysten aber auch diese Woche. So steht am heutigen Handelstag das ifo-Geschäftsklima auf dem Datenkalender. Sie verwiesen zudem auf die morgen anstehenden europäischen Einkaufsmanagerindizes. "Bezüglich der Einkaufsmanagerbefragungen ist anzumerken, dass diese bis zuletzt auf sehr hohem Niveau gelegen haben und Rückgänge daher möglich sind", so die Experten weiter.

Unternehmensseitig rückte vorbörslich die Zahlenvorlage von Marinomed in den Fokus. So hat das Korneuburger Biotechnologie-Unternehmen im ersten Quartal 2022 mehr Umsatz gemacht und die Kosten für Forschung und Entwicklung gesenkt - der Verlust konnte dadurch eingedämmt werden. Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 8,8 Prozent auf 2,4 Mio. Euro, das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich von minus 1,7 Mio. auf minus 1,2 Mio. Euro und der Nettoverlust ging von 2,1 Mio. auf 1,8 Mio. Euro zurück.

Am Freitag hatte der ATX um 0,41 Prozent höher bei 3.219,04 Punkten geschlossen. Auch am Ende der Vorwoche standen Marinomed im Fokus. Sie sprangen um 8,7 Prozent hinauf, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, eine Lizenzvereinbarung mit dem US-Konsumgütergiganten Procter & Gamble abgeschlossen zu haben. Ebenfalls gesucht waren die Wertpapiere von Schoeller-Bleckmann.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Marinomed +8,70% 75,00 Euro Schoeller-Bleckmann +8,18% 66,10 Euro AT&S +3,79% 54,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Frequentis -3,25% 29,80 Euro Kapsch TrafficCom -3,23% 12,60 Euro FACC -2,52% 7,75 Euro

