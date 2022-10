Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar höher erwartet

Die Wiener Börse wird am Freitag zu Handelsbeginn mit klaren Kursgewinnen erwartet. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX deutete eine knappe Stunde vor dem Start ein deutliches Plus von 1,85 Prozent an.

Nach starken Vorgaben von der Wall Street wird auch das europäische Umfeld mit deutlichen Aufschlägen erwartet. Die jüngste Aufwärtsbewegung sollte sich fortsetzen, meinte ein Marktbeobachter. Experten stellen es allerdings infrage, ob die rasante Aktienmarkt-Erholung nachhaltig sein wird.

In den Fokus könnten zu Wochenschluss erneut US-Wirtschaftsdaten rücken. So stehen unter anderen die Einzelhandelsumsätze für September zur Veröffentlichung an. Zudem kommt in den USA die Berichtssaison auf Touren. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb hingegen noch sehr dünn.

Am Donnerstag hatte der ATX um 2,18 Prozent höher bei 2.743,09 Punkten geschlossen. Der jüngste Abwärtsschub am heimischen Aktienmarkt konnte damit beendet werden. Zuvor hatte der ATX sechs Verlusttage in Folge absolviert. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street herrschten klar positive Vorzeichen vor. Die mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen sorgten nur vorübergehend für merklichen Abgabedruck.

Deutlich nach oben ging es in Wien mit den Werten aus dem Ölbereich. Die OMV-Papiere konnten sich um 5,3 Prozent steigern, nachdem die Titel des Öl- und Gasunternehmens am Vortag noch 4,5 Prozent an Wert eingebüßt hatten. Die Titel des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann gewannen 4,4 Prozent.

Bei den schwergewichteten Banken ging es ebenfalls weit ins Plus. Raiffeisen Bank International verteuerten sich um 3,9 Prozent und Erste Group steigerten sich um 3,5 Prozent. BAWAG legten um 2,2 Prozent zu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

OMV +5,26% 38,40 Euro Do&Co +4,85% 77,90 Euro Schoeller-Bleckmann +4,35% 48,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Rosenbauer -4,67% 28,60 Euro Pierer Mobility -4,11% 56,00 Euro UBM Development -2,82% 27,60 Euro

