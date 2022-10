Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit klaren Kursgewinnen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine gute halbe Stunde vor Handelseröffnung um 1,36 Prozent höher.

Auch an den europäischen Leitbörsen wird eine Fortsetzung der jüngsten Erholungsbewegung erwartet. Marktbeobachter verwiesen auf starke Vorgaben von der Wall Street. Die Märkte in Asien zeigten sich heute früh ebenfalls überwiegend fester.

Datenseitig wird in Deutschland mit der ZEW-Umfrage ein wichtiger Stimmungsindex veröffentlicht, der eine Indikation für das ifo-Geschäftsklima liefert. In den USA ist der Blick vor allem auf die Industrieproduktion des Monats September gerichtet. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Ergebnisse gibt es am Abend nach Handelsschluss von der Telekom Austria.

Am Montag hatte der ATX um 1,45 Prozent höher bei 2.789,63 Punkten geschlossen. Im Blickfeld standen vor allem Wertpapieranalysen. Die Experten der BNP Paribas nahmen laut Medienberichten die Bewertung der BAWAG-Aktien mit "Outperform" und einem Kursziel von 75 Euro auf. Die Titel schlossen um 2,1 Prozent höher bei knapp 47 Euro.

In einer Analyse von Jefferies reduzierten die Wertpapierexperten laut dpa-AFX das Kursziel für die Aktien der voestalpine indes von 22 auf 20 Euro - die Bewertung lautet auf "Hold". Die Titel der voestalpine gingen um 1,6 Prozent höher bei 19,43 Euro aus dem Handel.

Hinsichtlich der weiteren Einzelwerte konnten Wienerberger um 3,4 Prozent zulegen. Im in Europa allgemein starken Ölsektor steigerten sich OMV um 3,1 Prozent - für die Anteilsscheine des Branchenkollegen SBO ging es an der ATX-Spitze um 3,7 Prozent höher aus dem Handel.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Schoeller-Bleckmann +3,67% 49,45 Euro Wienerberger +3,36% 22,12 Euro OMV +3,12% 39,72 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Warimpex -8,75% 0,73 Euro AMAG -4,50% 27,60 Euro Telekom Austria -2,26% 5,61 Euro

ger/spo

ISIN AT0000999982