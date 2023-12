Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar höher erwartet

Die Wiener Börse wird am Freitag mit klaren Zuwächsen erwartet. Positive Vorgaben kamen aus Übersee, wo der Dow Jones am Vortag sein jüngst erreichtes Rekordhoch weiter ausgebaut hatte. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine Dreiviertelstunde vor Eröffnung um über ein Prozent im Plus.

Die Experten der Commerzbank erwähnten in einem Kommentar zu den Zinssitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank (EZB) diese Woche, dass sie ihre Prognosen bezüglich der erwarteten Zinssenkungen beider Zentralbanken angepasst hätten. Sie erwarten nun, dass diese früher stattfinden werden als bisher angenommen.

Seitens heute veröffentlichter Konjunkturdaten ist Japans Industrietätigkeit im Dezember einer Umfrage zufolge den siebenten Monat in Folge geschrumpft. Der Au Jibun Bank Japan Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (PMI) sank im Dezember auf 47,7 von 48,3 im November wie am Freitag aus den Umfrage-Daten hervorging. Der Dezember-Wert markierte den signifikantesten Abschwung des Indexes seit zehn Monaten.

Mit Blick auf weitere makroökonomische Datenveröffentlichungen dürften Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und der Eurozone im Fokus stehen; am Nachmittag tritt dann auch der Empire-State-Index aus den USA in den Vordergrund. Darüber hinaus werden auch Zahlen aus der Industrie veröffentlicht.

Hierzulande waren impulsgebende Nachrichten Mangelware. Am Donnerstag hatte der ATX um 1,77 Prozent höher bei 3.356,14 Punkten geschlossen. Die satten Zuwächse folgten einer neuen Rekordmarke beim Dow Jones.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Wienerberger +9,03% 30,20 Euro Lenzing +8,70% 36,25 Euro Zumtobel +5,41% 6,23 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Erste Group -2,40% 35,75 Euro Frequentis -2,11% 27,90 Euro AMAG -1,49% 26,40 Euro

