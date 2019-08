Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar im Minus erwartet

An der Wiener Börse zeichnet sich am Montag eine Eröffnung mit klaren Kursverlusten ab. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX signalisierte gut eine halbe Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,99 Prozent. Auch die europäischen Leitbörsen wurden deutlich tiefer indiziert.

Damit dürfte der ATX direkt an den schwachen Freitag anknüpfen. Zu Wochenschluss hatte er 1,13 Prozent auf 2.896,64 Punkten verloren. Eine neuerliche Zuspitzung im Handelsstreit drückte die Stimmung und ließ den im Frühhandel zunächst noch steigenden ATX am Nachmittag deutlich in die Verlustzone abdrehen. Zuvor hatte China neue Zölle auf US-Einfuhren angekündigt. US-Präsident Donald Trump reagierte darauf mit einer Anhebung der Zölle auf chinesische Einfuhren in den USA. Am Montag in der Früh sank die chinesische Währung nun auf den tiefsten Stand seit 2008.

Bei den Einzelwerten in Wien waren die Aktien der Addiko Bank am Freitag ungeachtet des schwachen Börsenumfelds nach einem positiven Analystenkommentar um mehr als drei Prozent gestiegen. Die Erste Group nahm die ehemalige Hypo-Alpe-Adria-Balkanbank mit einem Kaufvotum ("Buy") ins Coverage auf. Das Kursziel liegt bei 24,0 Euro.

Im heutigen Tagesverlauf könnten Konjunkturdaten Impulse liefern. Am Vormittag steht der ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland am Programm, in den USA folgen am Nachmittag Zahlen zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Addiko Bank +3,03% 17,00 Euro Warimpex +2,26% 1,36 Euro Strabag +0,85% 29,75 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Schoeller-Bleckmann -4,34% 55,10 Euro Zumtobel -3,36% 6,62 Euro Flughafen Wien -2,90% 38,45 Euro

(Schluss) dkm/mad

ISIN AT0000999982