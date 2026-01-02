ATX

5 345,07
18,74
0,35 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
02.01.2026 08:33:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar im Minus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit einem klaren Minus in das neue Jahr starten. Bankenindikationen taxierten den ATX rund 30 Minuten vor Handelsbeginn mit mehr als 1 Prozent im Minus bei 5.265 Punkten. Am Dienstag, dem letzten Handelstag 2025, hatte der heimische Leitindex noch um 1,49 Prozent zugelegt. Das europäische Umfeld zeigte sich vorbörslich uneinheitlich.

Am ersten Handelstag des Jahres 2026 dürfte der Handel unternehmens- und datenseitig impulsarm verlaufen. Am Dienstag hatte der ATX ein außergewöhnlich starkes Börsenjahr 2025 am letzten Handelstag mit einem weiteren Rekordhoch gekrönt. Mit einem Plus von 45,41 Prozent fuhr der heimische Leitindex den höchsten Jahresgewinn seit 2005 und zudem den vierthöchsten aller Zeiten ein.

Im Fokus bleibt die Lage in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet bei den Verhandlungen mit den USA, den Europäern und NATO-Vertretern in den nächsten Tagen weitere Fortschritte im Ringen um Sicherheitsgarantien. "Das Wichtigste sind die Sicherheitsgarantien für die Ukraine", sagte Selenskyj am Donnerstag in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft. Am Samstag findet ein Treffen der nationalen Sicherheitsberater in Kiew statt. 15 Länder, Vertreter der EU und der NATO hätten ihre Teilnahme zugesagt.

Am Dienstag hatte der ATX um 1,49 Prozent höher bei 5.326,33 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

FACC +4,74% 11,48 Euro Strabag +2,66% 81,00 Euro Vienna Insurance Group +2,60% 67,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

RHI Magnesita -3,08% 31,50 Euro Agrana -1,36% 10,90 Euro Polytec -0,90% 3,30 Euro

rst/lof

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 343,62 0,32%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:35 Rohstoffe im 4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
15:34 Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
01.01.26 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
01.01.26 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.01.26 4. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigt sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr wenig bewegt. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen notieren uneins. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen