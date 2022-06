Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar im Plus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch den Handel klar im Plus aufnehmen. Eine Indikation auf den Leitindex ATX zeigte rund 40 Minuten vor dem Handelsstart ein Plus von 1,1 Prozent. Auch für das europäische Börsenumfeld werden nach den jüngsten Verlusttagen vorbörslich Zuwächse erwartet.

International steht die anstehende Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung im Fokus. "Das Highlight des Tages steht heute erst am Abend im Kalender, denn dann gibt das FOMC seine Entscheidung bekannt und folgend erläutert Fed-Chef Powell auf der Pressekonferenz die Einschätzungen zu Konjunktur, Inflation und der geldpolitischen Reaktion", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. An einer kräftigen Zinserhöhung seitens der Fed bestehe nach Einschätzung der Experten kein Zweifel, nachdem die Inflationsrate im Mai ein neuerliches Hoch markierte.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit vorgelegten Geschäftszahlen Do&Co und KapschTrafficCom ins Blickfeld der Anleger. Der Mautsystembetreiber Kapsch TrafficCom hat seine Verluste im Geschäftsjahr 2021/22 deutlich reduziert. Unterm Strich blieb ein Minus von 9,3 Mio. Euro stehen, nach einem Periodenergebnis von minus 102,9 Mio. Euro im Jahr davor. Der Umsatz stieg dagegen um 2,9 Prozent auf 519,8 Mio. Euro an.

Der Cateringkonzern Do&Co drehte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 das Konzernergebnis mit 11 Mio. Euro ins Plus. Der Umsatz konnte deutlich um fast 180 Prozent auf 705,2 Mio. Euro gesteigert werden.

Der Kartonhersteller Mayr-Melnhof rechnet für das zweite Quartal sowie das erste Halbjahr 2022 mit deutlichen Ergebnissteigerungen im Vergleich zum Vorjahresniveau. So soll das Betriebsergebnis (EBIT) im zweiten Jahresviertel zwischen 150 und 200 Mio. Euro zu liegen kommen, nach nur 31 Mio. Euro im Vorjahresquartal, teilte das Unternehmen am Dienstabend mit. Ein wesentlicher Faktor für die Entwicklung sei die Einbeziehung der jüngsten Käufe der MM Kotkamills und der MM Kwidzyn in die Gewinn- und Verlustrechnung. Mayr-Melnhof wird seine Halbjahreszahlen am 11. August veröffentlichen.

Die Wiener Börse hatte am Dienstag klar tiefer geschlossen. Der ATX gab um 1,14 Prozent nach auf 3.086,74 Punkte. Die schwergewichteten Banken gehörten zu den Verlierern im Prime-Segment. Während die Aktien der BAWAG und der Raiffeisen Bank International (RBI) sich um 2,4 und 2,7 Prozent verbilligten, notieren die Papiere der Erste Group satte 3,2 Prozent tiefer.

Nachdem die Ölpreise am Dienstag erneut stark gestiegen sind, konnten auch die Papiere des teilstaatlichen Ölkonzerns OMV um 1,1 Prozent zulegen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Zumtobel +2,44% 6,71 Euro Porr +2,08% 12,78 Euro Addiko Bank +1,43% 10,65 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Marinomed -4,11% 70,00 Euro Erste Group -3,19% 26,43 Euro Raiffeisen Bank International -2,71% 10,77 Euro

