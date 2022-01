Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit negativen Vorzeichen aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn einen Abschlag von 0,78 Prozent. Auch andere wichtige europäische Indizes dürften schwächer starten - negative Vorgaben aus den USA drücken hier auf die Stimmung. Dort hatten am Vortag vor allem Technologieaktien angesichts wohl bald steigender Zinsen Einbußen erlitten.

Mehrere Mitglieder der Fed hatten sich am Vorabend für eine zeitnahe Anhebung der Leitzinsen in den USA ausgesprochen. Damit wird eine schnellere geldpolitische Straffung immer wahrscheinlicher. "Inzwischen ist viel eingepreist, denn ein erster Zinsschritt im März und drei weitere bis zum Ende des Jahres werden mehrheitlich erwartet. Von den heute anstehenden US-Daten wird wohl kein zusätzlicher Druck auf die US-Notenbank aufkommen, die Zinsen noch schneller als gedacht anzuheben", meinen die Experten der Helaba.

In den USA stehen heute wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, darunter die US-Einzelhandelsumsätze, die wichtige Verbraucherumfrage Michigan Sentiment und sowie die Industrieproduktion. Aus der Eurozone dürfte am Markt vor allem die Wachstumsrate des deutschen BIP im Jahr 2021 Beachtung finden.

In Wien stehen heute keine Zahlenveröffentlichungen an, von Analystenseite kamen vorbörslich aber bereits Impulse. So hat die Erste Group das Kursziel für die Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann von 39,00 auf 42,50 Euro angehoben und die Einschätzung "Accumulate" bestätigt. Zudem hat die Deutsche Bank das Kursziel für die Aktien der Strabag von 35,00 auf 45,00 Euro angehoben, die Papiere werden weiterhin mit "Buy" empfohlen. Auch die Kaufempfehlung der Deutsche Bank für Wienerberger bleibt aufrecht, das Kursziel wurde von 40,00 auf 42,00 Euro erhöht.

Am Donnerstag hatte die Wiener Börse etwas tiefer geschlossen. Der ATX schloss mit einem Minus von 0,31 Prozent auf 3.978,67 Punkten, nachdem er zuvor zwei Plustage in Folge absolviert hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es überwiegend negative Vorzeichen zu beobachten. Experten verwiesen auf die Unsicherheit der Anleger hinsichtlich der Inflationsentwicklung und der Pandemie. Dies hatte unter den Investoren international zu Zurückhaltung geführt.

OMV hatte nach der Vorlage eines Quartalszwischenberichtes um zwei Prozent nachgegeben, Agrana zeigten sich nach der Ergebnisvorlage mit minus 1,1 Prozent. Bei den schwergewichteten Banken in Wien gab mehrheitlich Kursabschläge zu sehen. Die Papiere der Erste Group gingen zwar mit plus 0,6 Prozent aus dem Börsentag. Die Titel der Raiffeisen Bank International rutschten hingegen 3,5 Prozent tiefer und Bawag-Anteilsscheine verbilligten sich um 0,3 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Marinomed +6,75% 98,00 Euro Polytec +4,25% 8,10 Euro Semperit +3,27% 28,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Frequentis -6,17% 28,90 Euro Raiffeisen Bank International -3,50% 25,88 Euro OMV -2,01% 53,70 Euro

kat/ger

ISIN AT0000999982