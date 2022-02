Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit klaren Kursverlusten in den Handel starten. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX ein Minus von rund zwei Prozent. Auch das europäische Umfeld wird zu Handelsbeginn angesichts wachsender Sorgen wegen der Kriegsgefahr in der Ukraine mit deutlichen Abschlägen erwartet. Die Asien-Märkte lieferten bereits klar negative Vorgaben.

Marktbeobachter verwiesen auf den eskalierenden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten des Landes angeordnet. Die Einheiten sollen in den kurz zuvor von ihm als unabhängige Staaten anerkannten "Volksrepubliken Luhansk und Donezk" für "Frieden" sorgen. Dies geht aus einem Dekret hervor, das Putin am Montag in Moskau unterzeichnete. Die USA und die EU kündigten Strafmaßnahmen an.

Andere Themen wie beispielsweise Konjunkturdaten rücken daher wohl erneut in den Hintergrund. Beim Ifo-Geschäftsklima erwarten die Experten der DekaBank den zweiten Anstieg in Folge. Auch in den USA steht eine Stimmungsumfrage auf der Agenda. Hier deutet sich eine Abschwächung des Verbrauchervertrauens an, hieß es in einem Helaba-Kommentar.

Am Montag hatte der ATX um 2,23 Prozent schwächer bei 3.730,84 Punkten geschlossen. Auch das europäische Umfeld lag einheitlich tief im roten Bereich. Die US-Börsen blieben am Montag feiertagsbedingt geschlossen. An den europäischen Finanzmärkten war die Nervosität der Anleger wegen eines möglichen russischen Einmarschs in die Ukraine stark zu spüren. Hinzu kommt die Sorge vor höheren Leitzinsen, kommentierte ein Marktbeobachter.

Unter den heimischen Indexschwergewichten rutschten Raiffeisen deutliche 5,47 Prozent ins Minus. voestalpine verloren 2,67 Prozent und OMV gaben um 2,66 Prozent nach. Erste Group mussten ein Minus von knapp zwei Prozent verbuchen, während BAWAG um 1,34 Prozent verloren.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Semperit +1,91% 29,35 Euro Frequentis +1,48% 27,40 Euro Wienerberger +0,19% 30,92 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Marinomed -6,45% 87,00 Euro Palfinger -6,37% 27,95 Euro FACC -6,31% 8,32 Euro

ger/spo

ISIN AT0000999982