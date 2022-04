Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit klaren Kursverlusten in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn mit minus 1,3 Prozent. Auch das europäische Umfeld wird nach mehrheitlich negativen Übersee-Vorgaben mit Abschlägen erwartet.

Die Verunsicherung der Marktteilnehmer bleibt angesichts des fortdauernden Ukraine-Konflikts erhöht. Entspannungssignale gibt es leider nicht, vielmehr wird über ein weiteres Sanktionspaket diskutiert, das auch ein Importstopp für russisches Öl in die EU enthalten soll, kommentierten die Helaba-Experten. Zudem rückten Meldungen über einen möglichen Einsatz von Chemiewaffen in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol in den Fokus.

Datenseitig blicken die Marktteilnehmer vor allem auf Inflationszahlen aus den USA. Die Regierung veröffentlicht ihre Daten für März. In Deutschland werden die monatlichen Konjunkturerwartungen des Mannheimer ZEW-Instituts erwartet. Analysten rechnen mit einer erneuten Eintrübung.

Unternehmensseitig könnten sich die Blicke der Anleger auf Wienerberger richten. Der Baustoffkonzern erzielte in den ersten drei Monaten 2022 nach einer ersten Einschätzung eine starke Steigerung von Umsatz und Ergebnis bei anhaltend hoher Nachfrage. Erwartet wird im Jahresvergleich eine Umsatzsteigerung um 44 Prozent auf 1,15 Mrd. Euro und eine Steigerung des EBITDA um 112 Prozent auf 225 Mio. Euro. "Somit halten wir unsere EBITDA-Guidance von 750 bis 770 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2022 aufrecht", so das Unternehmen am Dienstag.

Am Montag hatte der ATX um 0,98 Prozent schwächer bei 3.199,46 Punkten geschlossen. Der Fokus richtete sich zu Wochenbeginn auf den Ukraine-Konflikt und auf den Ausgang der ersten Präsidentschaftswahlrunde in Frankreich.

In einem Sektorvergleich zeigten sich Versorgerwerte unter Druck. So rasselten die schwer gewichteten Papiere des Verbunds um 4,8 Prozent hinab. EVN verloren geringere 1,9 Prozent.

Unternehmensseitig stand die voestalpine im Zentrum. Am Wochenende hatte der Stahltechnologiekonzern bekannt gegeben, er ziehe sich aus seinem Roheisenwerk in Texas zurück. Für die Fertigung der Eisenpellets in Corpus Christi sei es aktuell in Gesprächen zum Verkauf von 80 Prozent der Anteile, so das Unternehmen. Die Verhandlungen seien weit fortgeschritten. Die Aktien der voestalpine gaben nach anfänglichen Gewinnen um 0,2 Prozent auf 24,5 Euro nach.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Rosenbauer +3,46% 41,90 Euro UBM Development +3,22% 41,70 Euro Schoeller-Bleckmann +2,79% 51,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

FACC -5,05% 7,52 Euro Verbund -4,84% 93,35 Euro Porr -2,71% 11,48 Euro

