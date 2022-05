Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel klar schwächer aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte gegen 8.15 Uhr um 0,97 Prozent im Minus. Die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten ebenfalls einer klar negativen Handelsstart an.

Marktbeobachter verweisen auf tiefrote Vorgaben von der Wall Street vom Vorabend. Am Mittwoch waren der Dow Jones um satte 3,6 Prozent abgerutscht und der Nasdaq Composite büßte beachtliche 4,7 Prozent ein. Themen wie hohe Preise, steigende Zinsen und konjunkturelle Probleme wegen der gestörten Lieferketten wiegen weiterhin schwer, schreiben die Helaba-Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen Flughafen Wien, UNIQA und Schoeller-Bleckmann ins Blickfeld der Akteure. Die UNIQA-Versicherungsgruppe ist besser ins neue Jahr gestartet als von Analysten erwartet. Im ersten Quartal stieg der Nettogewinn um 19 Prozent auf 106,4 Mio. Euro. Die verrechneten Prämieneinnahmen wuchsen um 4,3 Prozent auf 1,859 Mrd. Euro.

Der Flughafen Wien konnte heuer im Auftaktquartal sowohl die Umsätze als auch die Ergebnisse merklich steigern. Auch der niederösterreichische Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann verbesserte im abgelaufenen Jahresviertel seine Kennzahlen merklich.

Von Analystenseite meldete sich die Erste Group zur Post-Aktie und kappte das Kursziel von 44 auf 34 Euro. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde hingegen bestätigt.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel mit kleinen Abschlägen beendet. Nach Gewinnen über weite Strecken des Handelstages drehte der ATX kurz vor Sitzungsende in den Minusbereich und gab moderate 0,04 Prozent auf 3.199,78 Punkte ab. Belastend wirkte eine klar negative Stimmung an den europäischen Leitbörsen und vor allem an der Wall Street im Verlauf. An den vorangegangenen drei Handelstagen hatte der heimische Leitindex noch jeweils zugelegt.

Verkaufsdruck gab es in Wien bei den Aktien der Stromversorger zu sehen. Die Verbund-Aktie schwächte sich um 4,1 Prozent ab. Die EVN-Papiere ermäßigten sich um 1,5 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

UBM Development +2,82% 43,70 Euro Agrana +2,10% 17,05 Euro Porr +1,98% 12,34 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Semperit -4,84% 20,65 Euro Verbund -4,08% 79,85 Euro Do&Co -3,38% 80,10 Euro

ste/ger

ISIN AT0000999982