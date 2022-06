Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit klaren Kursverlusten in den Handel starten. Eine vorbörsliche Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn um 1,7 Prozent tiefer. Auch das europäische Umfeld wird nach der jüngsten Erholung schwächer erwartet.

Marktbeobachter verwiesen auf die schwächelnden US-Futures, die einen von Verlusten geprägten Start an der Wall Street indizieren. Auch die Märkte in Asien zeigten sich heute früh mit negativen Vorzeichen. Die Nervosität an den Finanzmärkten bleibt hoch, auch wenn die enormen Kursschwankungen der Vorwoche zuletzt nachgelassen haben, kommentierten die Helaba-Experten.

Im Blick der Marktteilnehmer sind weiterhin die Notenbanken und Fed-Chef Powell dürfte bei der heutigen Anhörung vor dem US-Senat die Entschlossenheit der Zentralbank bekräftigen, die Inflation einzudämmen, hieß es weiter. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,49 Prozent höher bei 3.070,82 Punkten geschlossen. Nach dem freundlichen Wochenauftakt konnte der ATX damit seine jüngste Stabilisierung fortsetzen. Unterstützung kam am Nachmittag auch von den fester in die Woche gestarteten US-Börsen. Am Montag war die Wall Street noch feiertagsbedingt geschlossen geblieben.

Klar fester tendierten die heimischen Bankwerte. So zogen Raiffeisen um 1,88 Prozent an und BAWAG legten 1,35 Prozent zu. Erste Group schlossen um 1,76 Prozent fester.

Schwächer zeigten sich hingegen die heimischen Energieversorger in einem negativen europäischen Branchenumfeld. So mussten EVN einen Abschlag in Höhe von 1,41 Prozent verbuchen und die Anteilsscheine des Verbund lagen nach schwächerem Verlauf zu Handelsschluss 0,41 Prozent im Minus.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

AT&S +3,69% 49,15 Euro Rosenbauer +2,55% 36,20 Euro Raiffeisen Bank International +1,88% 11,37 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Immofinanz -2,56% 14,49 Euro Mayr-Melnhof -2,36% 157,00 Euro FACC -2,17% 7,23 Euro

ger/ste

