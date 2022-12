Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel klar schwächer aufnehmen. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex indizierte den ATX gegen 8.15 Uhr mit einem Abschlag von 0,96 Prozent. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisieren Verluste. Auf die Stimmung der Anleger drücken international die negativen Vorgaben von der Wall Street, nachdem die US-Notenbank am Vorabend keine Ende der Leitzinserhöhungen in Aussicht gestellt hatte.

Im Vorfeld der EZB-Entscheidung dürfte erneut nur eine verhaltene Marktdynamik aufkommen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Heute entscheiden die Schweizerische Nationalbank, die Bank von England und die Europäische Zentralbank über das weitere, geldpolitische Vorgehen.

Am heimischen Aktienmarkt rückte die EVN mit einer Ergebnisvorlage ins Blickfeld der Akteure. Beim niederösterreichische Energieversorger zeichneten sich die Verwerfungen auf den Energiemärkten im vergangenen Jahr deutlich im Geschäftsbericht ab. Der Umsatz legte im Geschäftsjahr 2021/22 um 69,6 Prozent auf rund 4,06 Mrd. Euro zu, der Gewinn sank unterdessen um 35,6 Prozent auf 209,6 Mio. Euro. In Südosteuropa brachten stark gestiegene Strompreise deutliche Zuwächse, gleichzeitig verteuerte sich der Fremdstrombezug stark.

Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch mit Abgaben beendet, nachdem es in der Früh noch Zuwächse zu verzeichnen gab. Der ATX schloss bei 3.140,66 Punkten und damit 0,26 Prozent im Minus.

Die meisten Werte gaben im heimischen Prime-Segement nach. Die Titel der Addiko Bank profitierten dagegen von einem Gerichtsurteil in Slowenien und stiegen um satte 14,8 Prozent. Das Verfassungsgericht in Ljubljana hat ein Gesetz zu Krediten in Schweizer Franken gekippt. Mehrere Banken hatten das Gesetz beanstandet.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Addiko Bank +14,75% 12,45 Euro Lenzing +1,37% 66,50 Euro CA Immo +1,03% 29,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

voestalpine -4,51% 24,56 Euro AT&S -3,16% 33,75 Euro Warimpex -2,70% 0,72 Euro

ste/ger

ISIN AT0000999982