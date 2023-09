Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Donnerstag klar schwächer aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund eine Stunde vor Sitzungsbeginn einen Rückgang von einem Prozent. Auch die europäischen Leitbörsen werden vorbörslich merklich tiefer erwartet.

International lasten vor allem die jüngsten Aussagen von der US-Notenbank auf den Aktienkursen. Die Fed hatte zuletzt eine weitere Anhebung der Leitzinsen im heurigen Jahr angedeutet. Das Ende des Zinserhöhungszyklus wurde noch nicht ausgerufen, formulierten die Helaba-Analysten. Am Berichtstag stehen nun die Zinsentscheidungen der Bank of England und der Schweizer Nationalbank an. Von beiden wird eine weitere Zinserhöhung im Kampf gegen die Inflation erwartet.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage noch sehr mager. Am Mittwoch hat sich die Wiener Börse im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung mit klaren Aufschlägen aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX gewann zum Sitzungsende 1,08 Prozent auf 3.211,99 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es ebenfalls eine positive Anlegerstimmung zu beobachten.

Auch am Mittwoch gestaltete sich die Nachrichtenlage auf Unternehmensebene dünn. Andritz-Aktien schlossen mit plus 1,4 Prozent. Der steirische Maschinen- und Anlagenbauer hat vom deutschen Stahlkonzern Salzgitter den Auftrag zum Bau einer der europaweit größten Anlagen zur Erzeugung von Wasserstoff erhalten. Zum Auftragswert wurden keine Angaben gemacht.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Verbund +3,79% 83,45 Euro Rosenbauer +2,97% 31,20 Euro DO & CO +2,94% 105,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Warimpex -5,13% 0,74 Euro Zumtobel -2,33% 6,30 Euro Frequentis -2,30% 29,70 Euro

