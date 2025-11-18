ATX

4 820,59
-32,80
-0,68 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
18.11.2025 08:32:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar schwächer erwartet

Am Wiener Aktienmarkt dürfte sich die Abwärtsbewegung der vergangenen Tage am Dienstag beschleunigt fortsetzen. Bankenindikationen auf den ATX taxierten den Leitindex rund eine Dreiviertelstunde vor Sitzungsauftakt rund zwei Prozent tiefer bei 4.725 Punkten. Auch das europäische Umfeld wird am Berichtstag schwächer erwartet. Schwache Vorgaben kamen von den Fernostbörsen.

Damit setzen sich die Gewinnmitnahmen fort, nachdem der heimische Aktienmarkt Ende vergangener Woche noch ein Jahreshoch erreicht hatte. Marktbeobachter verwiesen mit Blick auf die "risk-off"-Stimmung am Markt auf die in den kommenden Tagen anstehenden Zahlen des weltgrößten Konzerns Nvidia am Mittwochabend sowie die US-Arbeitsmarktdaten am Donnerstag.

Unternehmensseitig richtet sich der Blick auf den Flughafen Wien, der im dritten Quartal Umsatz und Gewinn steigern konnte und seinen Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte.

Am Montag hatte der ATX um 0,68 Prozent schwächer bei 4.820,59 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Pierer Mobility +3,87% 15,04 Euro RHI Magnesita +3,77% 27,50 Euro Austriacard +3,24% 5,42 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

AT&S -4,86% 26,40 Euro Lenzing -3,84% 21,30 Euro DO&CO -2,43% 176,80 Euro

spa/ger

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 4 820,59 -0,68%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:35 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Asiens Börsen geben nach
Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag leichter erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte Verluste verbuchen. Die Börsen in Asien geben auch am Dienstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen