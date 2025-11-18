Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar schwächer erwartet

Am Wiener Aktienmarkt dürfte sich die Abwärtsbewegung der vergangenen Tage am Dienstag beschleunigt fortsetzen. Bankenindikationen auf den ATX taxierten den Leitindex rund eine Dreiviertelstunde vor Sitzungsauftakt rund zwei Prozent tiefer bei 4.725 Punkten. Auch das europäische Umfeld wird am Berichtstag schwächer erwartet. Schwache Vorgaben kamen von den Fernostbörsen.

Damit setzen sich die Gewinnmitnahmen fort, nachdem der heimische Aktienmarkt Ende vergangener Woche noch ein Jahreshoch erreicht hatte. Marktbeobachter verwiesen mit Blick auf die "risk-off"-Stimmung am Markt auf die in den kommenden Tagen anstehenden Zahlen des weltgrößten Konzerns Nvidia am Mittwochabend sowie die US-Arbeitsmarktdaten am Donnerstag.

Unternehmensseitig richtet sich der Blick auf den Flughafen Wien, der im dritten Quartal Umsatz und Gewinn steigern konnte und seinen Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte.

Am Montag hatte der ATX um 0,68 Prozent schwächer bei 4.820,59 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Pierer Mobility +3,87% 15,04 Euro RHI Magnesita +3,77% 27,50 Euro Austriacard +3,24% 5,42 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

AT&S -4,86% 26,40 Euro Lenzing -3,84% 21,30 Euro DO&CO -2,43% 176,80 Euro

ISIN AT0000999982