Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar schwächer erwartet
Damit setzen sich die Gewinnmitnahmen fort, nachdem der heimische Aktienmarkt Ende vergangener Woche noch ein Jahreshoch erreicht hatte. Marktbeobachter verwiesen mit Blick auf die "risk-off"-Stimmung am Markt auf die in den kommenden Tagen anstehenden Zahlen des weltgrößten Konzerns Nvidia am Mittwochabend sowie die US-Arbeitsmarktdaten am Donnerstag.
Unternehmensseitig richtet sich der Blick auf den Flughafen Wien, der im dritten Quartal Umsatz und Gewinn steigern konnte und seinen Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte.
Am Montag hatte der ATX um 0,68 Prozent schwächer bei 4.820,59 Punkten geschlossen.
Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:
Pierer Mobility +3,87% 15,04 Euro RHI Magnesita +3,77% 27,50 Euro Austriacard +3,24% 5,42 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:
AT&S -4,86% 26,40 Euro Lenzing -3,84% 21,30 Euro DO&CO -2,43% 176,80 Euro
